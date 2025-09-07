onedio
8 Eylül Pazartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
8 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Eylül Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay, Satürn ve Neptün yakınlaşması, senin için bir enerji patlaması anlamına geliyor. Bu astrolojik transiti, ruhunu güçlendirirken, aynı zamanda hassas bir mide ve sindirim sistemi ile karşı karşıya bırakabilir. Tüm bu etkileri dikkate alarak, taze ve hafif yiyeceklerle başlamak en doğru seçim olacaktır. Çünkü bu yiyecekler, hassaslaşan mide ve sindirim sistemini koruyarak, enerjik ve sağlıklı hissetmeni sağlayacak.

Günün sonunda ise, bir fincan sıcak bitki çayı, hem huzur verici bir etki yaratacak hem de sağlığın için şifa olacak. Bu çay, sadece bedenini değil, ruhunu da rahatlatacak ve günün tüm yorgunluğunu alıp götürecek. Bize soracak olursan, bu hafta boyunca, sağlığına dikkat etmeyi unutmamalısın sevgili okur! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

