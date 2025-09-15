16 Eylül Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Mars'ın oluşturduğu altmışlık açı, cesur ve heyecan dolu adımların önünü açıyor. Kariyer hayatında sahne tamamen senin... Yaratıcılığını sergileme fırsatı bulduğun an, tüm dikkatlerin üzerine çevrileceği kesin. Toplantılarda fikirlerini ifade ederken, karizmanın etkisiyle herkesi büyüleyebilirsin.

Öte yandan eğer yeni projelere adım atmak uzun süredir kafanda şekillendirdiğin bir plan ise bugün hayata geçirmek için tam da doğru zaman. Peki ya iş arayışındaki Aslan burçları? Güçlü bağlantılarının desteğiyle önemli bir fırsat yakalayabilirler. Hedeflerin seni biraz zorlasa da, bugün gezegenler arası uyum sayesinde adımların daha sağlam ve emin olacak. Başarıya giden yolda yalnız yürümek zorunda olmadığını anlayacak ve iş birlikleriyle yeni bir maceraya atılacaksın.

Aşk hayatında ise ateşli ve tutku dolu bir dönem seni bekliyor. Venüs ile Mars arasındaki uyum, sana adeta bir çekim gücü kazandırıyor; girdiğin her ortamda bakışların üzerinde toplanması kaçınılmaz. Bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki tutkular yeniden alevlenebilir, romantik bir plan sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir. Ama bekarsan, Venüs ile Mars'ın uyum, flört enerjini zirveye taşıyabilir. İşte şimdi onun dikkatini çekeceğin aşikar... Zira senin parıltını kimse göz ardı edemeyecek, yeter ki sen ışığını saklama ve kendini serbest bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…