Ekim Akrep Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
Ekim 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu Ayın ilk günlerinde, Juno'nun Yay burcuna yaptığı çarpıcı geçiş, içindeki enerjiyi ve ruhsal gücü artırmak için bir çağrı niteliğinde. Bu dönemde, meditasyon ve esneme hareketlerine yönelmek, iç huzurunu ve enerjini tazelemene yardımcı olacak. Ayrıca doğa yürüyüşleri, içinde bulunduğun stresli dönemlerde ruhunu hafifletecek ve enerjini yeniden toparlamana yardımcı olacak bir etkinlik olabilir.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı beklenen geçiş ve Mars'ın etkisi, enerji kullanımının dengesini biraz sarsabilir. Bu yüzden ay boyunca düzenli hareket ve dengeli beslenme ile bu durumun üstesinden gelebilirsin. Fiziksel aktiviteler ve sağlıklı beslenme, enerjini yükseltmene ve kendini daha güçlü, daha dayanıklı hissetmene yardımcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

