Ekim Akrep Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu Ayın ilk günlerinde, Juno'nun Yay burcuna yaptığı çarpıcı geçiş, içindeki enerjiyi ve ruhsal gücü artırmak için bir çağrı niteliğinde. Bu dönemde, meditasyon ve esneme hareketlerine yönelmek, iç huzurunu ve enerjini tazelemene yardımcı olacak. Ayrıca doğa yürüyüşleri, içinde bulunduğun stresli dönemlerde ruhunu hafifletecek ve enerjini yeniden toparlamana yardımcı olacak bir etkinlik olabilir.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı beklenen geçiş ve Mars'ın etkisi, enerji kullanımının dengesini biraz sarsabilir. Bu yüzden ay boyunca düzenli hareket ve dengeli beslenme ile bu durumun üstesinden gelebilirsin. Fiziksel aktiviteler ve sağlıklı beslenme, enerjini yükseltmene ve kendini daha güçlü, daha dayanıklı hissetmene yardımcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…