Sevgili Akrep, bu yıl yaşam gücünü yeniden keşfedebilirsin! Plüton'un Kova burcundaki nihai yerleşimi sana derin bir şifalanma süreci vadediyor. 2025 yılında sağlık konularında birtakım zorluklar yaşamış olabilirsin. Şimdi onları geride bırakmaya odaklanmalısın. Buna hem ruhsal anlamda inanmalı hem de kendine iyi bakarak iyileşme sürecine destek olmalısın. Kasım ayındaki Venüs’ün retro hareketine dek artan libidon ve yaşam gücünle hayata yeniden, hatta daha da güçlü bir şekilde bağlanabilirsin.

Sağlıklı bir yıl için ise atman gereken bazı adımlar var tabii ki! Temmuz ve Eylül aylarındaki sıcak havaların ve tabii ki Güneş tutulmalarının ardından, gökyüzündeki dönüşüm tiroid dengeni bozabilir. Bu yüzden glutensiz beslenme, detoks programları ve bedenine uygun özel beslenme yöntemleri ile hayatında köklü bir değişimin önünü açabilirsin. Bu arada 2026 yılında uyku düzenine de dikkat et demeliyiz. Zira, bedenin artık ona daha iyi davranmanı bekliyor. Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…