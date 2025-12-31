Sevgili Akrep, 2026 yılında kariyer yolculuğunun, aile yaşamının ve hedeflerinin derinliklerine dalacağını söyleyebiliriz. Ev değişikliği yapmayı düşünüyor olabilir misin? Belki de ailevi sorumlulukların artıyor ya da köklerinle ilgili konular seni daha fazla meşgul ediyordur! Bu durumlar, iş hayatını doğrudan etkileyebilir ve belki de yeni fırsatları beraberinde getirebilir.

Plüton'un etkisi altında, aileden gelen bir destek ya da belki de beklenmedik bir miras konusu gündemde olabilir. Bu, finansal durumunu daha da güçlendirebilir ve belki de yeni bir iş fırsatını değerlendirmek için kullanabileceğin bir kaynağa dönüşebilir.

Jüpiter'in etkisi altında ise ortak finansal kaynaklardan elde edeceğin kazançlar artabilir. Bu, belki de yeni bir iş ortaklığına ya da yatırıma adım atma zamanının geldiğini gösteriyor. Öte yandan takvimler Ağustos ayını gösterdiğinde tutulmaların etkisi ile artık kariyer ve aile yaşamı arasındaki dengenin kurulması ile kontrolü bırakabilirsin. Böylece güçlenebilir ve başarıya daha emin adımlarla ilerleyebilirsin. Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…