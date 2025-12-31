Sevgili Akrep, 2026'da güven ve bağlılık bu yılın anahtar kelimeleri olacak. Satürn'ün etkisi altında daha ciddi ve seçici bir hale geleceksin. Bu, aşk hayatında daha kalıcı adımlar atmanı sağlayacak.

Hayatına girecek kişiyle evlilik ya da uzun vadeli bir ortaklık kurma ihtimalin oldukça yüksek. Ancak her şeyin bu kadar mükemmel olacağını düşünme. Ağustos ayındaki tutulma, aile, kariyer ve aşk üçgeninde seni biraz zorlayabilir. Bu dönemde kontrol ihtiyacını bırakamazsan, ilişkilerinde güç savaşları yaşanabilir.

Ancak unutma, her zorluk bir öğretidir. 2026 yılı, aşkta 'paylaşmayı' öğrenmen için harika bir fırsat olacak. Bu yılın sonunda, hem kendin hakkında hem de aşk hakkında çok daha fazla şey öğrenmiş olacaksın. Bu yılın aşk hayatında sana neler getireceğini görmek için sabırsızlanıyor olmalısın! Gelecek yıl görüşmek üzere, aşkla kal…