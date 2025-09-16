17 Eylül Çarşamba Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz zorlu geçebilir. Çünkü Merkür ve Satürn arasındaki karşıtlık iş hayatında sabrını zorlayabilir. Yoğun bir iş temposu seni bekliyor ve hızlıca karar vermek zorunda kalabilirsin. Ancak dikkat et, zira aceleyle aldığın kararlar ileride başını ağrıtabilir. Eğer üzerinde çalıştığın dosyalar, raporlar veya sunumlar varsa, en küçük ayrıntıları bile atlamamalısın.

Bu noktada kariyerinde hızlı bir yükseliş hayal ediyor olabilirsin ama Satürn'ün karşıtlığı sana 'önce sağlam temel at' mesajını veriyor. Bugün biraz baskı hissetsen de, bu enerjiyi uzun vadeli başarı için değerlendirebilirsin. Merkür ve Satürn karşıtlığı, seni eleştirilere karşı daha dikkatli olmaya yöneltiyor. Eleştirileri yapıcı bir şekilde alırsan, bu durum işine büyük katkı sağlayabilir.

Aşk hayatında ise sabır ve olgunluk günün anahtar kelimeleri olacak. Partnerinle yapacağın konuşmalarda daha ciddi ve ağırlıklı bir dil kullanabilirsin. İşte bu aşkınızı pekiştirecek. Öte yandan eğer bekarsan, yeni tanışmalarda güven duygusunu ön planda tutabilirsin. Bugün kalbini yeni bir aşka açmak için daha dikkatli ve seçici davranman gerekebilir. Tutkularına ve dürtülerine kapılmadan önce düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…