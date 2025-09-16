17 Eylül Çarşamba Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün karada da biraz türbülansa hazır ol. Zira bugün, Merkür ve Satürn'ün karşı karşıya gelecek ve bu durum, senin için biraz zorlayacak. Ancak unutma, her zorluğun üstesinden gelebilecek kadar güçlüsün. Sabır ve olgunluk, bugünün anahtar kelimeleri olacak. Partnerinle yapacağın konuşmalarda daha ciddi ve ağırlıklı bir dil kullanabilirsin. Bu belki ayrılık konuşması, belki de aşkınızı daha da güçlendirecek bir adım olabilir.

Bekar bir Akrep burcuysan, bugün yeni tanışmalarda güven duygusunu ön planda tutman gerekebilir. Kalbini yeni bir aşka açmak için daha dikkatli ve seçici davranman gerekebilir. Tutkularına ve dürtülerine kapılmadan önce biraz düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…