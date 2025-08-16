17 Ağustos Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kariyer yolunda ilerlerken geçmişin tozlu raflarında kalmış bir konu, sonunda çözüm bulma sürecine girebilir. Güneş ile Ketu'nun kavuşumu, otorite figürleri olarak tanımladığın kişilerle arandaki ilişkilerine belirgin bir netlik getirebilir. İşte bu sayede sen de kendi hedeflerini ve başkalarının beklentilerini birbirinden ayırarak hareket etmeye başlayabilirsin!

İş hayatında, belki de uzun zamandır 'artık bu yolda yürümek istemiyorum' dediğin konular, seni sıkan ve yoran alanlar varsa, bugün onları değiştirmek için ilk adımı atabilirsin. Dönüşüm rüzgarları, iş hayatının monotonluğunu dağıtacak ve yeni bir enerji getirecek. Yeter ki bu Pazar günü sahiden ne istediğine karar ver!

Biraz da aşk... Aşk hayatında ise bugün, partnerinle birlikte geleceğe dair hedeflerini gözden geçirebilirsin. Belki de hayallerinizi ve hedeflerinizi paylaşmak, aranızdaki bağı daha da güçlendirecektir. Öte yandan Güneş ile Ketu'nun kavuşumunun enerjisi altında eğer bekar isen, iş hayatınla ilgili bir ortamda karşına çıkacak bir kişi, ilgini çekebilir ve kalbinde yeni bir heyecan yaratabilir. Görünen o ki bu pazar günü iş hayatına ayırdığın anlar sana düşündüğünden çok daha fazla kazanç sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…