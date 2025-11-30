Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ve Plüton'un olumlu açısının etkisi altında, hayatına yeni bir enerji dalga geliyor. Bu enerji, özellikle iş hayatında büyüleyici bir dönüşüm ve güçlenme fırsatı sunuyor. İşte bu noktada, gözlerden uzak kalan fırsatları keşfetme ve stratejik hamleler yapma yeteneğin, seni beklenmedik bir şekilde öne çıkaracak.

Bu hafta, projelerini derinlemesine analiz etme ve kritik kararları akıllıca almanın, başarıyı kapına getireceği bir dönemdesin. Ancak bu süreçte dikkat etmen gereken bazı noktalar da var. İş ilişkilerinde kontrolü elinde tutmak, bu dönemde önemli bir rol oynayacak. Bu, seni uzun vadede avantajlı bir konuma getirecek. Bu hafta boyunca, dönüşüm enerjisi, projelerini daha sağlam temellere oturtmana yardımcı olacak. Kendine olan güvenini yenilemek için, otorite figürü olduğunu ve gerçek bir lider olduğunu göstermen gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…