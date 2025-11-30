Sevgili Akrep, bu haftaya damgasını vuracak bir enerjiye sahip olan Venüs ve Plüton'un olumlu açısı seni bir hayli etkileyecek. Özellikle iş hayatında büyüleyici bir dönüşüm ve güçlenme fırsatı yakalayabilirsin. Bu hafta, gözlerden uzak kalan fırsatları keşfetme ve stratejik hamleler yapma yeteneğin, seni beklenmedik bir şekilde öne çıkarabilir. Projelerini derinlemesine analiz etmek ve kritik kararları akıllıca almak, başarıyı kapına getirecektir.

Tabii bu süreçte dikkat etmen gerekenler de olacak: İş ilişkilerinde kontrolü elinizde tutmak gibi! Elbette bu sana uzun vadede avantaj sağlayacak. Bu hafta boyunca, dönüşüm enerjisi projelerini daha sağlam temellere oturtmana yardımcı olacak. Kendine olan güvenini yenilemek için otorite figürü olduğunu ve gerçek bir lider olduğunu göstermelisin herkese!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Merkür ve Jüpiter'in olumlu açısı, yoğun bir tutku ve derin bağları tetikliyor. Bu dönemde bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki bağ güçlenecek ve romantik enerjin artacak. Ama esas değişim bekar Akrep burçlarının hayatında olacak. Karşı koyulamaz güçlü bir çekim ve yeni bir aşkın başlangıcı olabilir. Duygularını açmak ve paylaşmak, bu hafta kalıcı ve tutkulu bir yakınlaşmayı beraberinde getirecek. Aşkın heyecanına kapılmaya hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…