Sevgili Akrep, bu hafta senin için enerji dolu ve hareketli bir hafta olacak. Ancak bu enerjiyi dengede tutmak, sağlıklı ve dinç kalmak için biraz çaba göstermen gerekebilir. Haftanın ilk günlerinde, sağlığınıza özellikle dikkat etmeli ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlere yönelmelisin.

Merkür ve Jüpiter’in oluşturduğu üçgen de seni bu konuda destekleyecektir. Sağlığın için oluşturacağın beslenme rutinlerinin yansımasını hızla hissedebilirsin. Kendini daha hafif hissedebilir, kalp ritminin değiştiğini fark edebilir ve rahat bir nefes alabilirsin. Tazelenmek ve yenilenmek için harekete geçmen şart! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…