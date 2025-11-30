Sevgili Akrep, bu hafta senin için aşk dolu geçecek! Zira Merkür ve Jüpiter, olumlu açılarıyla hayatına parlak bir ışık tutuyor... Bu iki gezegenin birleşen enerjileri, tutkulu bir aşkın ve derin duygusal bağların kapılarını aralıyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle arandaki bağının daha da güçlendiğini hissedebilirsin. Romantik enerjinin tavan yaptığı bu dönemde, ilişkinde yeni bir sayfa açılıyor. Partnerinle aranızdaki duygusal bağın derinleştiğini ve aşkınızın daha da kuvvetlendiğini göreceksin.

Ancak asıl büyük değişim, bekar Akrep burçları için kapıda. Hayatına girecek olan yeni bir kişi, kalbinde karşı konulamaz bir çekim yaratabilir. Bu, yeni bir aşkın başlangıcı olabilir. Duygularını açıkça ifade etmekten çekinme, çünkü bu hafta, paylaşılan duygular kalıcı ve tutkulu bir yakınlaşmayı beraberinde getirecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...