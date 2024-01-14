Zamanın Kıymetini Bilenlere: 90 Dakikanın Altında İzleyebileceğiniz Hepsi Birbirinden Efsane Filmler
Zamanın Kıymetini Bilenlere: 90 Dakikanın Altında İzleyebileceğiniz Hepsi Birbirinden Efsane Filmler
Sosyal medyanın hayatımıza getirdiği kısa süreli içerikler, toplumda dikkat dağınıklığına yol açıyor ve bu durum, film izleyicilerinin sayısının uzun metrajlı filmlere olan ilgilerinin azalmasıyla kendini gösteriyor. Bu odak sorununu yaşayanlar ve zamanın değerini bilenler için her biri 90 dakikadan daha kısa süren kaliteli filmleri sizler için bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Computer Chess, 2013
19. Elegy to the Visitor from the Revolution, 2011
18. Warsaw Bridge, 1990
17. Bullet Ballet, 1998
16. Goodbye, Dragon Inn, 2003
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15. Girlfriends, 1978
14. The Long Day Closes, 1992
13. Blue, 1993
12. Mother and Son, 1997
11. Belladonna of Sadness, 1973
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10. Beau Travail, 1999
9. Eternity, 2017
8. Breathless, 1960
7. Days of Heaven, 1978
6. A Moment of Innocence, 1996
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5. Hiroshima Mon Amour, 1959
4. Ashes and Snow, 2005
3. A Short Film About Love, 1988
2. Persona, 1966
1. Autumn Sonata, 1978
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