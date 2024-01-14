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Zamanın Kıymetini Bilenlere: 90 Dakikanın Altında İzleyebileceğiniz Hepsi Birbirinden Efsane Filmler

Zamanın Kıymetini Bilenlere: 90 Dakikanın Altında İzleyebileceğiniz Hepsi Birbirinden Efsane Filmler

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 18:01

Sosyal medyanın hayatımıza getirdiği kısa süreli içerikler, toplumda dikkat dağınıklığına yol açıyor ve bu durum, film izleyicilerinin sayısının uzun metrajlı filmlere olan ilgilerinin azalmasıyla kendini gösteriyor. Bu odak sorununu yaşayanlar ve zamanın değerini bilenler için her biri 90 dakikadan daha kısa süren kaliteli filmleri sizler için bir araya getirdik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Computer Chess, 2013

20. Computer Chess, 2013

IMDb: 6.2 

Özet: Amerikan Bilgisayar Satranç Kongresi'nde meraklılar, 7500 dolarlık büyük ödül için bir turnuvada programlarını diğer bilgisayar satranç programları ve insan oyuncularla karşı karşıya getirmek için bir araya geliyor. 

Oyuncular: Kriss Schludermann, Tom Fletcher, Wiley Wiggins 

Yönetmen: Andrew Bujalski

19. Elegy to the Visitor from the Revolution, 2011

19. Elegy to the Visitor from the Revolution, 2011

IMDb: 6.2 

Özet: Kasıtlı olarak yapılandırılmış ve anlatısına daha az bağlı olan film, üç bölümde anlatılıyor ve her bölüm, ülkenin İspanya'dan bağımsızlık için savaştığı dönemde zaman yolculuğu yapan ziyaretçinin üç ziyaretinin her biriyle ilgili. 

Oyuncular: Hazel Orencio, Sigrid Andrea Bernardo, Evelyn Vargas 

Yönetmen: Lav Diaz

18. Warsaw Bridge, 1990

18. Warsaw Bridge, 1990

IMDb: 6.6 

Özet: Berlin Duvarı’nın yıkılışı ile aynı yıl yayınlanan filmler yeni entelektüellerin, unutkan, yenilikçi ve politik sınıfların parlak görüntülerini sunuyor. Fakat bu dışarıya yansıyan yalanların yüzeyinin altında buruk anıların gerginliği, kişisel ve aynı zamanda tarihi felaketler yatıyor. 

Oyuncular: Carme Elias, Francisco Guijar, Jordi Dauder 

Yönetmen: Pere Portabella

17. Bullet Ballet, 1998

17. Bullet Ballet, 1998

IMDb: 6.9 

Özet: Goda ortalama bir hayatı olan otuzlu yaşlarında bir film yapımcısıdır, ta ki bir gece eve döndüğünde kız arkadaşı Kiriko'nun kafasına bir kurşun sıkarak intihar ettiğini görene kadar. Neden? Kiriko tabancayı nereden bulmuştur? Goda bu soruları cevaplamak için Tokyo'nun yeraltı suç dünyasında bir arayışa çıkar.

Oyuncular: Shin'ya Tsukamoto, Kirina Mano, Tatsuya Nakamura 

Yönetmen: Shin'ya Tsukamoto

16. Goodbye, Dragon Inn, 2003

16. Goodbye, Dragon Inn, 2003

IMDb: 7.1 

Özet: Karanlık ve yağmurlu bir gecede, tarihi ve görkemli bir Taipei sineması son filmini izler: 1967 yapımı dövüş sanatları filmi 'Dragon Inn'. Film oynarken, sinemanın çeşitli çalışanlarının ve müşterilerinin hayatları kesişir ve iki hayalet oyuncu bir dönemin kapanışının yasını tutmak için gelir. 

Oyuncular: Kang-sheng Lee, Shiang-chyi Chen, Kiyonobu Mitamura 

Yönetmen: Tsai Ming-liang

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15. Girlfriends, 1978

15. Girlfriends, 1978

IMDb: 7.2 

Özet: Bir fotoğrafçı ve en iyi arkadaşı ev arkadaşıdır. Küçük çekim işleri ve başarı hayalleriyle sıkışıp kalmıştır. Oda arkadaşı evlenip gitmeye karar verdiğinde, incinir ve yalnız yaşamayla nasıl başa çıkacağını öğrenmek zorunda kalır. 

Oyuncular: Melanie Mayron, Eli Wallach, Adam Cohen 

Yönetmen: Claudia Weill

14. The Long Day Closes, 1992

14. The Long Day Closes, 1992

IMDb: 7.3 

Özet: Yalnız ve sessiz bir çocuk olan Bud'ın teselli bulduğu anlar, yerel sinemada oturup ekrandaki yüksek ve ikonik figürleri izlerken mest olduğu anlardır. Filmler, Bud'a baskıcı okul ortamı ve filizlenmekte olan eşcinselliğiyle uğraşırken bir günü daha atlatması için güç verir. 

Oyuncular: Leigh McCormack, Marjorie Yates, Anthony Watson 

Yönetmen: Terence Davies

13. Blue, 1993

13. Blue, 1993

IMDb: 7.3 

Özet: Düz, değişmeyen mavi bir ekrana karşı, sesler, ses efektleri ve müzikten oluşan yoğun bir şekilde iç içe geçmiş bir film müziği, Derek Jarman'ın AIDS ile ilgili deneyimlerinin hem gerçek hem de alegorik bir portresini ve mavi renkle ilişkili anlamların bir araştırmasını aktarmaya çalışır. 

Oyuncular: Derek Jarman, Tilda Swinton, John Quentin 

Yönetmen: Derek Jarman

12. Mother and Son, 1997

12. Mother and Son, 1997

IMDb: 7.3 

Özet: Yazılı tarihin ilk aşk hikayesi 'Tristan ile Isolde' efsanesi gibi değil belki ancak Mother and Son da bir nev'i tutkulu bir aşk hikayesi kategorisinde değerlendirilebilir. Ancak Romeo ve Jülyet gibi iki karşı cinsin birbirine duyduğu türden hislenimler değil; bir annenin oğluyla olan içgüdüsel derin bağlarını konu ediniyor. Bir üçlemenin ilk versiyonu olan söz konusu yapımı daha sonra Baba ve Oğul ve Two Brothers and Sister filmleri izleyecektir.

Oyuncular: Aleksei Ananishnov, Gudrun Geyer 

Yönetmen: Aleksandr Sokurov

11. Belladonna of Sadness, 1973

11. Belladonna of Sadness, 1973

IMDb: 7.3  

Özet: Kötü bir feodal lord, düğün gecesi bir köylü kızına tecavüz eder ve onun ve kocasının hayatlarını mahvetmeye devam eder. Sonunda köyünden sürülen kız, büyülü yetenekler kazanmak ve intikam almak için şeytanla bir anlaşma yapar.  

Oyuncular: Aiko Nagayama, Chinatsu Nakayama, Masaya Takahashi  

Yönetmen: Eiichi Yamamoto

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10. Beau Travail, 1999

10. Beau Travail, 1999

IMDb: 7.3 

Özet: Fransız Yabancı Lejyon eski subayı Galoup, Djibouti Körfezinde askerlere liderlik ederken yaşadığı güzel günleri hatırlar. O zamanlar sert bir mizaca sahiptir, fakat mutludur. Ta ki ümit verici genç acemi asker Sentainla karşılaşıp kıskançlığın ağına düşene kadar. Galoup hayranı olduğu, ama onu görmezden gelen komutanının Stainee verdiği dikkatini durdurması gerektiğine inanır. Bunun için savaş verirken sonunda kıskançlığı Sentain ve kendinin sonunu hazırlar. Fransız sinemasının kadın yönetmenlerinden Claire Denis, filmde askerlerin maskülen dünyasını homoerotik altmetiniyle birlikte yansıtıp, filmi müzik ve dansla harmanlayarak izleyicilere şiirsel bir görsellik yaşatıyor. 

Oyuncular: Denis Lavant, Michel Subor, Grégoire Colin 

Yönetmen: Claire Denis

9. Eternity, 2017

9. Eternity, 2017

IMDb: 7.6 

Özet: And dağlarında deniz seviyesinden 5000 metreden daha yükseklerde izole olan Willka ile Phaxsi yaşlanmaya, kötü hava koşullarına karşı her geçen gün zorlu mücadele eder. Tek oğullarının dönüşünü beklerken onlara sadece zirvelerin sonsuzluğu kalır.

Oyuncular: Vicente Catacora, Rosa Nina 

Yönetmen: Óscar Catacora

8. Breathless, 1960

8. Breathless, 1960

IMDb: 7.7  

Özet: Michel, Marsilya'da bir otomobil çalar ve yolda bir polis öldürür. Paris'te Champ Elysees'te New York Harold Tribune gazetesi için stajyerlik yapan Patricia'yı bulur. Daha önce birkaç kez birlikte olmuşlardır. Michel polis tarafından aranırken eski arkadaşlarıyla buluşup Roma'ya gitmek için gerekli parayı elde etmeye çabalar ancak ikisi de duygularından bir türlü emin olamaz.  

Oyuncular: Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Van Doude  

Yönetmen: Jean-Luc Godard

7. Days of Heaven, 1978

7. Days of Heaven, 1978

IMDb: 7.8 

Özet: Ağır sanayi işçileri Bill ve Abby güneye doğru daha iyi bir iş bulmak için yola çıkarlar. Yanlarında manevi kardeşleri saydıkları Linda da bulunmaktadır. İki kardeş olduklarını söyleyen Bill ve Abby büyük bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlarlar. Toprak sahibinin Abby'ye olan duygularının farkında olan ve onun ölümcül bir hastalığa sahip olduğunu şans eseri öğrenen Bill, zengin olmanın yolunu bulduğunu düşünür. Gerçekten de kardeş gibi davranarak çiftlikte kalan ve ardından toprak sahibi ile evlenen Abby, bir süre sonra Bill ve eşi arasında kalmaya başlar. Abby'ye aşık olan Bill ise gün geçtikçe bu evlilikten rahatsızlık duyacak ve olmadık işlere başvuracaktır. 

Oyuncular: Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard 

Yönetmen: Terrence Malick

6. A Moment of Innocence, 1996

6. A Moment of Innocence, 1996

IMDb: 7.8 

Özet: Makhmalbaf'ın 17 yaşındayken bir protesto gösterisinde bir polisi bıçakladığı gençlik deneyiminin yarı otobiyografik bir anlatımı. Yirmi yıl sonra, telafi etmek için yaraladığı polisin izini sürüyor. 

Oyuncular: Mirhadi Tayebi, Mohsen Makhmalbaf, Ali Bakhsi 

Yönetmen: Mohsen Makhmalbaf

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5. Hiroshima Mon Amour, 1959

5. Hiroshima Mon Amour, 1959

IMDb: 7.8 

Özet: Yıl 1959. Hiroşima’ya atılan bombanın ardından barışla ilgili çekilen bir filmde oynayan Emmanuelle Riva, Hiroşima’da kalan son iki gecesini Eiji Okada ile geçirir. İkisinin mutlu birer evlilikleri olmasına rağmen birbirlerine aşık olurlar. Eiji, Emmanuelle’nin kısa zaman içinde ülkesi olan Fransa'ya döneceğini öğrenince, Hiroşima’da onunla kalması için uğraşır. Bu esnada Emanuelle, İkinci Dünya Savaşı’nda Alman bir asker olan ilk aşkını hatırlar.

Oyuncular: Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Stella Dassas 

Yönetmen: Alain Resnais

4. Ashes and Snow, 2005

4. Ashes and Snow, 2005

IMDb: 8.0 

Özet: Kanadalı fotoğrafçı Gregory Colbert'in çekimlerini yaptığı, Ken Watanabe ve Laurence Fishburne'in hikaye anlatımlarını üstlendiği, Patrick Cassidy'nin görüntülere inanılmaz derecede güzel uyan harika müziklerini bestelediği, şiirsel bir yapım küller ve kar. Eşsiz görüntüleriyle ve senkronize müzikleriyle büyüleneceksiniz. 

Oyuncular: Patrick Disanto, Laurence Fishburne, Jeanne Moreau 

Yönetmen: Gregory Colbert

3. A Short Film About Love, 1988

3. A Short Film About Love, 1988

IMDb: 8.1 

Özet: Tomek, postanede çalışan genç bir memurdur. Kendi halinde ve son derece sıradan görünen yaşamının görünmeyen yüzünde, aslında derin, takıntılı bir ruh halini büyütmektedir.Tam karşı binasında yaşayan Magda'ya karşı obsesif bir tutkuyla karışık bir aşk besleyen Tomek, sürekli olarak Magda'nın evini teleskopla izlemekte ve onunla ilgili olan her şeyi takip etmektedir. En sonunda bir gün Magda'ya duygularını itiraf eder, fakat ondan aldığı cevap Tomek'in bütün varlığını altüst edecektir. Acaba cinsel tutkuları, aşk sanarak bir yanılgı içerisinde miyiz, yoksa seksten daha güçlü ve bağımsız olan bir aşk duygusu gerçekten var mıdır? 

Oyuncular: Grazyna Szapolowska, Olaf Lubaszenko, Stefania Iwinska 

Yönetmen: Krzysztof Kieslowski

2. Persona, 1966

2. Persona, 1966

IMDb: 8.1  

Özet: Dönemin en gözde tiyatro oyuncusu güzeller güzeli Elisabet Vogler, önemli bir piyes sırasında aniden susar. Şaşkına dönen insanlar ne olup bittiğini anlayabilmek için ellerinden geleni yapsalar da Vogler konuşmamaya devam eder. Bedeninde tıbbi olarak hiçbir problem bulunamayan Vogler, doktorun tavsiyesiyle gözlerden uzak bir yazlığa gönderilir. Vogler’a genç bir hemşire olan Alma eşlik eder. Alma saatlerce, günlerce kendi hikayesini anlatır. Sonunda meydana gelen şey ise psikoloji biliminin en ilginç vakalarından birini oluşturacaktır.  

Oyuncular: Bibi Andersson, Liv Ullmann, Margaretha Krook  

Yönetmen: Ingmar Bergman

1. Autumn Sonata, 1978

1. Autumn Sonata, 1978

IMDb: 8.1 

Özet: Dünyaca ünlü bir konser piyanisti olan Charlotte, hayat arkadaşının ölümü üzerine yıllarca ihmal ettiği kızı Eva’yı ziyarete gider. Eva, gösterişli annesinin tersine, bir rahiple evlenmiş, mütevazı bir hayat sürmektedir. Charlotte daha önce bir kliniğe yerleştirdiği zihinsel özürlü kızı Helena’yı Eva’nın evinde görünce şaşırır. Zaman içinde Eva ve Charlotte arasındaki gerilim tırmanacak, uykusuz bir gecede, anne kızın birbirlerine söylemek istediği her şey tek tek açığa çıkacaktır.

Oyuncular: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman 

Yönetmen: Ingmar Bergman

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