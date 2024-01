Zamanın Kıymetini Bilenlere: 90 Dakikanın Altında İzleyebileceğiniz Hepsi Birbirinden Efsane Filmler

IMDb: 7.3

Özet: Yazılı tarihin ilk aşk hikayesi 'Tristan ile Isolde' efsanesi gibi değil belki ancak Mother and Son da bir nev'i tutkulu bir aşk hikayesi kategorisinde değerlendirilebilir. Ancak Romeo ve Jülyet gibi iki karşı cinsin birbirine duyduğu türden hislenimler değil; bir annenin oğluyla olan içgüdüsel derin bağlarını konu ediniyor. Bir üçlemenin ilk versiyonu olan söz konusu yapımı daha sonra Baba ve Oğul ve Two Brothers and Sister filmleri izleyecektir.

Oyuncular: Aleksei Ananishnov, Gudrun Geyer

Yönetmen: Aleksandr Sokurov