onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Zamanı Az, İştahı Büyük Olanların Kurtarıcısı: Airfryer’da Yapabileceğiniz Harika Yemekler

etiket Zamanı Az, İştahı Büyük Olanların Kurtarıcısı: Airfryer’da Yapabileceğiniz Harika Yemekler

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 19:04

İş temposu, ev işleri, günlük koşuşturmalar... Bunlar nedeni ile mutfakta uzun vakit geçirmek zor oluyor. Fakat iştahı bool biri iseniz lezzetli yemekler yapabilmelisiniz! Tam bu noktada hayatınıza Philips Çift Hazneli Airfryer giremeli. Kısa sürede sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Gelin, birlikte tariflere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çıtır Tavuk But

1. Çıtır Tavuk But

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

Malzemeler: 

  • 6 tavuk but

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • Sarımsak tozu

  • Pul biber

Yapılış: 

  • Tavuk butlarını yoğurt ve baharatlarla marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190°C’de 20 dakika pişirin.

2. Somon ve Çıtır Brüksel Lahanası

2. Somon ve Çıtır Brüksel Lahanası

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda pişirme avantajı sayesinde tek bir seferde hızlı ve leziz bir öğün ayarlayabilirsiniz. Tatlar ve kokular birbirine karışmaz, iki haznede farklı yemekler yapabilirsiniz!

Somon

Malzemeler: 

  • 2 somon fileto

  • Limon suyu

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılış: 

  • Somonları baharatla ovun. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Çıtır Brüksel LahanasıMalzemeler: 

  • 10 brüksel lahanası

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılış: 

  • Brüksel lahanasını ortadan kesin, yağla harmanlayın. 

  • 190°C’de 12 dakika pişirin.

3. Çıtır Kabak Çubukları

3. Çıtır Kabak Çubukları

HomeID uygulaması ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranı sayesinde yapmak istediğiniz yemeklerin en uygun pişme süresini bulabilirsiniz!

Malzemeler: 

  • 2 kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Galeta unu

Yapılış: 

  • Kabakları çubuk şeklinde kesin.

  • Çubuk kabakları galeta ile kaplayın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

4. Patates Kroket ve Peynirli Mantar Dolması

4. Patates Kroket ve Peynirli Mantar Dolması

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği ile birlikte iki farklı yemeği tek tuşla aynı anda pişirebilirsiniz!

Patates Kroket

Malzemeler: 

  • Haşlanmış patates

  • 1 yumurta

  • Az un

  • Tuz

Yapılış: 

  • Malzemeleri yoğurun, top yapın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190°C’de 10 dakika pişirin.

Peynirli Mantar Dolması

Malzemeler: 

  • 6 büyük mantar

  • Light kaşar peyniri

  • Kekik

Yapılış: 

  • Mantarları malzemelerle doldurun. 

  • 180°C’de 8 dakika pişirin.

5. Sebzeli Tavuk Şiş

5. Sebzeli Tavuk Şiş

Afiyet olsun!

Malzemeler: 

  • Tavuk göğsü

  • Kabak

  • Biber

  • Domates

Yapılış: 

  • Tavuk göğsünü küp küp kesin.

  • Sebzeleri de kesin.

  • Şişlere dizin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 15 dakika pişirin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Izgara Köfte ve Çıtır Soğan Halkası

6. Izgara Köfte ve Çıtır Soğan Halkası

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda farklı tarifler deneyebilirsiniz!

Izgara Köfte

Malzemeler: 

  • 300 gr kıyma

  • Soğan rendesi

  • Tuz

  • Karabiber

Yapılış: 

  • Köfteleri yoğurun, şekil verin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190°C’de 12 dakika pişirin.

Çıtır Soğan Halkası

Malzemeler: 

  • 2 soğan

  • 1 yumurta

  • Galeta unu

Yapılış: 

  • Soğan halkalarını yumurta ve galetaya batırın. 

  • 190°C’de 10 dakika pişirin.

7. Çıtır Karnabahar

7. Çıtır Karnabahar

Hem pratik hem lezzetli!

Malzemeler: 

  • 1 küçük karnabahar

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • Baharat

Yapılış: 

  • Karnabaharı çiçeklere ayırın 

  • Yoğurda bulayıp 190°C’de 15 dakika pişirin.

8. Balık Köftesi ve Sebze Karışımı

8. Balık Köftesi ve Sebze Karışımı

Balık Köftesi

Malzemeler: 

  • Beyaz balık fileto

  • Yumurta akı

  • Dereotu

Yapılış: 

  • Malzemeleri yoğurun, köfte yapın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180°C’de 12 dakika pişirin.

Sebze Karışımı

Malzemeler: 

  • Kabak

  • Havuç

  • Biber

  • Brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılış: 

  • Sebzeleri doğrayın. 

  • Yağ ve baharatla karıştırın. 

  • 190°C’de 15 dakika pişirin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın