Zamanı Az, İştahı Büyük Olanların Kurtarıcısı: Airfryer’da Yapabileceğiniz Harika Yemekler
İş temposu, ev işleri, günlük koşuşturmalar... Bunlar nedeni ile mutfakta uzun vakit geçirmek zor oluyor. Fakat iştahı bool biri iseniz lezzetli yemekler yapabilmelisiniz! Tam bu noktada hayatınıza Philips Çift Hazneli Airfryer giremeli. Kısa sürede sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz. Gelin, birlikte tariflere bakalım!
1. Çıtır Tavuk But
2. Somon ve Çıtır Brüksel Lahanası
3. Çıtır Kabak Çubukları
4. Patates Kroket ve Peynirli Mantar Dolması
5. Sebzeli Tavuk Şiş
6. Izgara Köfte ve Çıtır Soğan Halkası
7. Çıtır Karnabahar
8. Balık Köftesi ve Sebze Karışımı
