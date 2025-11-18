Zahide Yetiş’le Sence Programında Estetikler Tartışıldı: Sosyal Medya Fenomeni Programa Konuk Oldu
Zahide Yetiş’in yeni programının TV8 ekranlarında yayınlanacağı duyurulmuştu. Beklenen an geldi çattı. Zahide Yetiş’le Sence dün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Her gün yeni bir konunun tartışıldığı formatla, izleyiciyi hem eğlendiren hem de düşündüren anlar yaşanıyor. Bugünün konusu ise “Estetik mi doğal güzel mi?” şeklindeydi.
Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeninin de programa konuk olduğu dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…
Zahide Yetiş’le Sence? programında hayatta net çizgiler olmadığını kanıtlayan tartışmalar izleyiciyle buluşuyor.
Bugün ise bahsettiğimiz üzere “Estetik mi doğal güzellik mi?” sorusu izleyicilerle buluştu.
Sürpriz bir konuk daha vardı.
İşte programdan anlar 👇
Peki ya sizce estetik mi doğal güzellik mi?
