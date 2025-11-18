onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Zahide Yetiş’le Sence Programında Estetikler Tartışıldı: Sosyal Medya Fenomeni Programa Konuk Oldu

Zahide Yetiş’le Sence Programında Estetikler Tartışıldı: Sosyal Medya Fenomeni Programa Konuk Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2025 - 15:36

Zahide Yetiş’in yeni programının TV8 ekranlarında yayınlanacağı duyurulmuştu. Beklenen an geldi çattı. Zahide Yetiş’le Sence dün ilk bölümüyle ekranlara geldi. Her gün yeni bir konunun tartışıldığı formatla, izleyiciyi hem eğlendiren hem de düşündüren anlar yaşanıyor. Bugünün konusu ise “Estetik mi doğal güzel mi?” şeklindeydi. 

Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeninin de programa konuk olduğu dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zahide Yetiş’le Sence? programında hayatta net çizgiler olmadığını kanıtlayan tartışmalar izleyiciyle buluşuyor.

Zahide Yetiş’le Sence? programında hayatta net çizgiler olmadığını kanıtlayan tartışmalar izleyiciyle buluşuyor.

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde “Bir kere aldatan affedilmeli mi?” sorusu tartışılmıştı. Kimi konuklar evet, kimi hayır derken, kimi konuklar ise kararsızlığını dile getirmişti.

Bugün ise bahsettiğimiz üzere “Estetik mi doğal güzellik mi?” sorusu izleyicilerle buluştu.

Bugün ise bahsettiğimiz üzere “Estetik mi doğal güzellik mi?” sorusu izleyicilerle buluştu.

Günümüzde bu soruyla sıkça karşılaşıyoruz. Güzellik algısının sıklıkla değişmesi, sosyal medyanın etkisi derken estetik operasyonlar revaçta. Zahide Yetiş’le Sence? programında da estetik operasyonlarıyla kendini mutlu hisseden bir konuk ve doğal güzelliği savunan bir konuk fikirlerini paylaştı.

Sürpriz bir konuk daha vardı.

Sürpriz bir konuk daha vardı.

Tatlıcı dükkanıyla meşhur olan Yiğit Doyurgan adlı içerik üreticisi de programda yerini aldı ve düşüncelerini belirtti. Gelin önce o anları izleyelim!

İşte programdan anlar 👇

Peki ya sizce estetik mi doğal güzellik mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın