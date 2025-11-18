onedio
Uzak Şehir Alya’nın Yüksek Topuklu Stilettoları Yine X Aleminin Diline Düştü

Elif Sude Yenidoğan
18.11.2025 - 14:31

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir her gün olduğu gibi bugün de X aleminde başlıklara konu oldu. Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen dizi yine reyting rekorları kırarak başarısını kanıtladı. Reytinglerin tebriğinden sonra ise goygoylar da eksik olmadı. Özellikle Alya karakterinin her daim yüksek topuklu giymesi bir kez daha dillere düştü. Gelin yorumlara bakalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
