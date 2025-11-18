Uzak Şehir Alya’nın Yüksek Topuklu Stilettoları Yine X Aleminin Diline Düştü

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir her gün olduğu gibi bugün de X aleminde başlıklara konu oldu. Geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen dizi yine reyting rekorları kırarak başarısını kanıtladı. Reytinglerin tebriğinden sonra ise goygoylar da eksik olmadı. Özellikle Alya karakterinin her daim yüksek topuklu giymesi bir kez daha dillere düştü. Gelin yorumlara bakalım!