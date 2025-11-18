onedio
Reytinglerde Düşüş Yaşayan Kıskanmak Dizisine Sürpriz Yeni Karakter Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan
18.11.2025 - 13:05

NOW yeni sezon açılışını birbirinden farklı hikayelere sahip dizilerle yaparak, sezona iddialı bir girişte bulunmuştu. O dizilerden biri de Kıskanmak’tı. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide yeni bir gelişme yaşandı. Bir oyuncunun daha ekibe katıldığı duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!

Başarılı oyunculuk performansları ve sürükleyici hikayesiyle birlikte Kıskanmak ilk bölümleriyle epey konuşulmuştu.

Şimdilerde ilk bölümlerindeki kadar konuşuluyor olmasa da sabit bir izleyici kitlesi kazandığı gerçek. Kaotik olaylar çevresinde şekillenen hikaye her hafta nabızları yükseltiyor.

Kadroya Şerif Erol da katıldı!

Şerif Erol, Kıskanmak’ın yeni bölümünde diziye dahil olacak. Söylenenlere göre sürpriz bir karakter olarak giriş yapacak ve olaylara etkisi hemen hissedilecek.

Elif Sude Yenidoğan
