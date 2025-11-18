Reytinglerde Düşüş Yaşayan Kıskanmak Dizisine Sürpriz Yeni Karakter Geliyor!
NOW yeni sezon açılışını birbirinden farklı hikayelere sahip dizilerle yaparak, sezona iddialı bir girişte bulunmuştu. O dizilerden biri de Kıskanmak’tı. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide yeni bir gelişme yaşandı. Bir oyuncunun daha ekibe katıldığı duyuruldu. Gelin detaylara geçelim!
Başarılı oyunculuk performansları ve sürükleyici hikayesiyle birlikte Kıskanmak ilk bölümleriyle epey konuşulmuştu.
Kadroya Şerif Erol da katıldı!
