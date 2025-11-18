Ünlüler Kadrosu Alev Ateş! Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya Yeşilçam Efsanesinin Oğlunun Katılacağını Açıkladı!
Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. All Star & Ünlüler formatında yapılacak programa birbirinden ünlü isimler katılacak. Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak isimleri tek tek açıklayarak bombayı patlatmaya devam ediyor. Dün voleybol efsanesi Meryem Boz'u açıklamasının ardından bugün Yeşilçam efsanesinin oğlunun Survivor'da yer alacağını açıkladı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunu açıklamaya devam ediyor.
Acun Ilıcalı, Murat Arkın'ın Survivor 2026'da yarışacağını açıkladı.
