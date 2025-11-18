onedio
Ünlüler Kadrosu Alev Ateş! Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya Yeşilçam Efsanesinin Oğlunun Katılacağını Açıkladı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2025 - 12:15

Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. All Star & Ünlüler formatında yapılacak programa birbirinden ünlü isimler katılacak. Acun Ilıcalı, Survivor'a katılacak isimleri tek tek açıklayarak bombayı patlatmaya devam ediyor. Dün voleybol efsanesi Meryem Boz'u açıklamasının ardından bugün Yeşilçam efsanesinin oğlunun Survivor'da yer alacağını açıkladı.

Survivor 2026 All Star & Ünlüler için heyecan sürerken, Ünlüler takımının kadrosu şimdiden sabırsızlandırmaya başladı bile. Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz'un açıklandığı kadroya bugün ünlü bir isim daha dahil oldu.

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da Survivor 2026 kadrosunda yer alacak. Acun Ilıcalı, Arkın'a yarışmada başarılar diledi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
