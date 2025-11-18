onedio
Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ve Murat Komiser'i Uğur Pektaş 20 Yıl Sonra Kuruluş Orhan'da Buluştu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2025 - 11:05

Bizi her şey bir şekilde duygulandırıyor evet ama geçmişten gelen şeylerin üzerimizdeki etkisi daha fazla. 20 sezondur süren Arka Sokaklar, ilk sezondan bu yana büyük değişimler barındırıyor. Dizinin ilk sezonlarında yer alan Tekin ve Murat Komiser karakterlerinin yıllar sonra aynı projede yer alması hem geçen zamanı gözler önüne serdi hem de izleyiciyi duygulandırdı.

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 20 sezondur izleyiciyle buluşuyor.

Dizinin ilk sezonundan bu yana pek çok şey değişti. Çocuk oyuncular büyüdü, 20 sezondur dizide rol alan oyuncular büyük bir değişim yaşadı. Hatta dizide öldüğünü düşündüğümüz karakterler geri döndü ve dizi, 20. sezonunda bile büyük bir başarı yakalamayı sürdürdü.

Arka Sokaklar'ın Tekin ve Murat Komiser'i yıllar sonra Kuruluş Orhan'da bir araya geldi.

Kuruluş Orhan'da bir araya gelen Onur Bay ve Uğur Pektaş'ın hem değişimi hem de yıllar sonra buluşmaları izleyicileri duygulandırdı. Kuruluş Orhan'daki rolleri uzun soluklu mu olur bilinmez ama ikilinin bir arada görülmesi bile izleyiciyi etkilemeye yetti.

Merve Ersoy
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
