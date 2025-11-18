Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay ve Murat Komiser'i Uğur Pektaş 20 Yıl Sonra Kuruluş Orhan'da Buluştu!
Bizi her şey bir şekilde duygulandırıyor evet ama geçmişten gelen şeylerin üzerimizdeki etkisi daha fazla. 20 sezondur süren Arka Sokaklar, ilk sezondan bu yana büyük değişimler barındırıyor. Dizinin ilk sezonlarında yer alan Tekin ve Murat Komiser karakterlerinin yıllar sonra aynı projede yer alması hem geçen zamanı gözler önüne serdi hem de izleyiciyi duygulandırdı.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 20 sezondur izleyiciyle buluşuyor.
Arka Sokaklar'ın Tekin ve Murat Komiser'i yıllar sonra Kuruluş Orhan'da bir araya geldi.
