Uzak Şehir'den Sezonun Yeni Rekoru Geldi: 17 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2025 - 11:58

17 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan bölümünde Boran ayaklanmıştı. Boran'ın uyanışına şahit olunan bölümden yüksek reyting bekleniyordu ve tam da beklendiği gibi oldu. Dizinin yeni bölümü ayrı, özeti ayrı uçtu.

17 Kasım reyting sonuçları ne oldu? Gelin öğrenelim...

17 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

İki sezondur reyting zirvesini elinde tutan Uzak Şehir'de Şahin'in kendini vurması, Kaya'nın geçici görme engeli yaşaması ve Boran'ın ayağa kalkması derken heyecanlı bir bölüm geride kaldı. Bölümün izleyicide uyandırdığı etki de öyle büyük oldu ki sezonun yeni rekoru geldi!

17 Kasım Total Reyting Sonuçları

Uzak Şehir, Total'de 17+ reyting alarak sezonun yeni rekorunu kırmayı başardı! Onu bu hafta da özeti izledi. Özetin aldığı 10+ reyting de büyük bir başarı olarak konuşuldu. Cennetin Çocukları sezon başından bu yana önemli bir yükseliş göstererek üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı.

17 Kasım Pazartesi AB Reyting Sonuçları

11.78 reyting alan Uzak Şehir, AB grubunun da zirvesinde yer aldı. Cennetin Çocukları ve özeti 3 ve 4. sırada yer alırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert 5. sıraya geriledi.

17 Kasım Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

Cennetin Çocukları'nın üç kategoride de üçüncü sıraya yerleştiği görüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu hafta onu takip etmek zorunda kaldı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
