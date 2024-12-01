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Yurt Dışındaki Gazinolarda Pencere Olmamasının Arkasında Yatan İlginç Sebep Aslında Ne?

Yurt Dışındaki Gazinolarda Pencere Olmamasının Arkasında Yatan İlginç Sebep Aslında Ne?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.12.2024 - 15:01

Türkiye'de olmasa da dünyanın birçok yerinde gazinolarla karşılaşmak mümkün. Kumarhane olarak da bilinen gazinolar, bazı kişilerin en çok tercih ettiği eğlence mekanlarından bir tanesi. Peki gazinolarda neden pencere ve saat bulunmaz? Aslında bunun sebebi müşterilere sadece zaman algısını kaybettirmek değil. Gelin, gazinolarda neden pencere yok, beraber bakalım!

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/why-casin...
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Türkiye'de olmasa da dünyanın birçok yerinde gazinolarla karşılaşmak mümkün. Kumarhane olarak da bilinen gazinolar, bazı kişilerin en çok tercih ettiği eğlence mekanlarından bir tanesi.

Türkiye'de olmasa da dünyanın birçok yerinde gazinolarla karşılaşmak mümkün. Kumarhane olarak da bilinen gazinolar, bazı kişilerin en çok tercih ettiği eğlence mekanlarından bir tanesi.

Peki gazinolarda neden pencere olmadığını daha önce hiç merak etmiş miydiniz? Las Vegas'tan Bill Friedman, müşterileri meşgul etmek adına gazino tasarımlarında farklı şeyler tercih ettiklerini vurguluyor.

Peki gazinolarda neden pencere olmadığını daha önce hiç merak etmiş miydiniz? Las Vegas'tan Bill Friedman, müşterileri meşgul etmek adına gazino tasarımlarında farklı şeyler tercih ettiklerini vurguluyor.

Öncelikle isterseniz tasarımdan biraz bahsedelim. Friedman, müşterilerin "merak" duygusunu kamçılamak adına gazinolarda labirente benzer bir yapı tercih ettiklerini söylüyor. Bu sayede müşteriler, gazino içerisinde sürekli olarak turlayabiliyorlar.

Öncelikle isterseniz tasarımdan biraz bahsedelim. Friedman, müşterilerin "merak" duygusunu kamçılamak adına gazinolarda labirente benzer bir yapı tercih ettiklerini söylüyor. Bu sayede müşteriler, gazino içerisinde sürekli olarak turlayabiliyorlar.

Çünkü gazino sahiplerinin asıl amacı müşterilerin makinelere odaklanabilmesini sağlamak.

Gazinolarda pencere olmamasının sebebi aslında gazino sahiplerinin tercihi değilmiş. Her ne kadar müşterilerin "zaman algısını" yok etmeyi amaçlıyor gibi görünse de aslında müşteriler pencere ve saat görmek istemiyorlarmış.

Gazinolarda pencere olmamasının sebebi aslında gazino sahiplerinin tercihi değilmiş. Her ne kadar müşterilerin "zaman algısını" yok etmeyi amaçlıyor gibi görünse de aslında müşteriler pencere ve saat görmek istemiyorlarmış.

Friedman, "Müşteriler gerçeklikten kopmak istiyorlar" diye ifade ediyor bu durumu. Bunun yanı sıra güneş ışığı, parlama yaptığı için müşterilerin oyun keyfini de bozuyormuş.

Friedman, "Müşteriler gerçeklikten kopmak istiyorlar" diye ifade ediyor bu durumu. Bunun yanı sıra güneş ışığı, parlama yaptığı için müşterilerin oyun keyfini de bozuyormuş.
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Başka bir gazino sahibi yaptığı açıklamada, "Tasarım konsepti olarak biblolar ve çiçekler kullanıyoruz. Bu sayede müşteriler daha rahat hissediyor. Daha rahat hissedilen alanlarda kumar oynama isteği de artar" diyor.

Başka bir gazino sahibi yaptığı açıklamada, "Tasarım konsepti olarak biblolar ve çiçekler kullanıyoruz. Bu sayede müşteriler daha rahat hissediyor. Daha rahat hissedilen alanlarda kumar oynama isteği de artar" diyor.

'Mağara' olarak tanımladığı bu konsept, gelen müşterilere sürekli olarak eğlenmelerini hatırlatıyormuş.

Yani anlayacağınız, kumarhaneler sadece insanların algısını yok etmekle kalmıyor, onlara akıl oyunları da oynuyorlar!

Yani anlayacağınız, kumarhaneler sadece insanların algısını yok etmekle kalmıyor, onlara akıl oyunları da oynuyorlar!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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