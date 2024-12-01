Yurt Dışındaki Gazinolarda Pencere Olmamasının Arkasında Yatan İlginç Sebep Aslında Ne?

Türkiye'de olmasa da dünyanın birçok yerinde gazinolarla karşılaşmak mümkün. Kumarhane olarak da bilinen gazinolar, bazı kişilerin en çok tercih ettiği eğlence mekanlarından bir tanesi. Peki gazinolarda neden pencere ve saat bulunmaz? Aslında bunun sebebi müşterilere sadece zaman algısını kaybettirmek değil. Gelin, gazinolarda neden pencere yok, beraber bakalım!