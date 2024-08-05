Yurt Dışı Çıkış Harcı Başka Hangi Ülkelerde Var? Yurt Dışı Çıkış Harcı Hakkında 13 Bilgi

Avustralya, Arjantin ve Küba gibi ülkeler de yurt dışı çıkış harcı uygulayan ülkeler arasında. Avustralya'da bu harç 'Departure Tax' olarak biliniyor ve bilet fiyatına dahil ediliyor.

Arjantin'de de benzer bir durum var, harç bilet fiyatlarına ekleniyor. Küba ise bu harcı bilet fiyatına dahil etmeyen nadir ülkelerden biri ve havalimanında ayrıca ödemeniz gerekiyor.