Youtube'dan Flaş Karar! 4,7 Milyardan Fazla İzlenmeye Sahip Yapay Zeka Temalı Kanallar Kapatıldı

Youtube'dan Flaş Karar! 4,7 Milyardan Fazla İzlenmeye Sahip Yapay Zeka Temalı Kanallar Kapatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.01.2026 - 17:30

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, son dönemde artış gösteren ve 'yapay zeka çöplüğü' olarak adlandırılan düşük kaliteli içeriklere karşı büyük bir tasfiye operasyonu başlattı. Aralarında milyonlarca abonesi bulunan kanalların da olduğu 16 büyük kanalın kapatılmasıyla 4,7 milyardan fazla izlenme platformdan tamamen silindi.

Kaynak: https://www.androidpolice.com/youtube...
YouTube, platformun geleceğini tehdit eden kalitesiz ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklere karşı sert bir strateji izlemeye başladı.

YouTube, platformun geleceğini tehdit eden kalitesiz ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklere karşı sert bir strateji izlemeye başladı.

Şirketin CEO'su Neal Mohan'ın daha önce sinyallerini verdiği bu yeni dönemde, özellikle deepfake ve anlamsız senaryolara sahip videolardan oluşan kanallar hedef alınıyor. Bu kapsamda yapılan ilk büyük operasyonda, en popüler 100 yapay zeka kanalından 16’sı tamamen kapatıldı ya da tüm içerikleri silinerek etkisiz hale getirildi.

Yapılan incelemeler, silinen bu kanalların platform üzerinde devasa bir ekonomi oluşturduğunu ortaya koyuyor. Kapatılan kanalların toplam abone sayısı 35 milyonu aşarken, elde ettikleri toplam yıllık kazancın ise 10 milyon dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Bu grubun başını çeken ve yaklaşık 6 milyon aboneye sahip olan 'CuentosFacianantes' adlı kanalın yanı sıra 'Imperiodejesus' ve 'Super Cat League' gibi yüksek profilli hesaplar da YouTube’un dışladığı kanallar arasında yer aldı.

Platform yönetimi, bu temizlik sürecinde mevcut spam ve yanıltıcı içerik tespit sistemlerini yapay zeka üretimlerine uyarlayarak kullanıyor. Şirket, yapay zekanın yaratıcı bir araç olarak kullanılmasına karşı olmadığını ancak bozuk sesler ve kullanıcı deneyimini bozan düşük kaliteli videolarla izleyicilerin vaktinin çalınmasına izin vermeyeceğini vurguluyor. Silinen videoların toplamda 4,7 milyar gibi rekor bir izlenme oranına sahip olması, sorunun ne kadar büyük bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

YouTube'un başlattığı bu operasyon sadece kanalların kapatılmasıyla sınırlı kalmıyor; bazı hesapların platformda kalmasına izin verilse de içerik kütüphanelerinin tamamen boşaltıldığı görülüyor. Şirketin yılın geri kalanında da benzer bir titizlikle bu tür 'sentetik etkileşim' odaklı kanalları takip etmeye devam etmesi bekleniyor. Bu hamle, izleyiciler için daha güvenilir ve kaliteli bir içerik ortamı yaratma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
