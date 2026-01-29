Youtube'dan Flaş Karar! 4,7 Milyardan Fazla İzlenmeye Sahip Yapay Zeka Temalı Kanallar Kapatıldı
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, son dönemde artış gösteren ve 'yapay zeka çöplüğü' olarak adlandırılan düşük kaliteli içeriklere karşı büyük bir tasfiye operasyonu başlattı. Aralarında milyonlarca abonesi bulunan kanalların da olduğu 16 büyük kanalın kapatılmasıyla 4,7 milyardan fazla izlenme platformdan tamamen silindi.
YouTube, platformun geleceğini tehdit eden kalitesiz ve yapay zeka tarafından üretilen içeriklere karşı sert bir strateji izlemeye başladı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım.
