YouTube'da 15 Milyon Abonesi Bulunan Ruhi Çenet, Dublaj İçin Video Başı Ne Kadar Harcadığını Açıkladı!

Merve Ersoy
09.09.2025 - 11:32

YouTube'da 15 milyon aboneye sahip olan Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak'ın OrkCast adlı programının ilk bölümüne konuk oldu. Hakkında merak edilenleri cevaplayan Ruhi Çenet, Türkiye’ye kapalı olan diğer kanalları, videolarının dublaj süreçleri ve maliyetleri üzerine konuştu. Dublaj için video başı harcadığı ücret ise dudak uçuklattı.

Ruhi Çenet, bir videonun dublaj maliyetini açıkladı.

Orkun Işıtmak'ın OrkCast adlı yeni programının ilk bölümüne konuk olan Ruhi Çenet, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Ruhi Çenet, Türkiye’ye kapalı olan diğer kanalları, videolarının dublaj süreçleri ve maliyetleri üzerine konuştuğu programda şaşırtıcı bilgiler açıkladı. Video başı 20 bin dolar (yaklaşık 800 bin TL) harcadığını söyleyen YouTuber, 'Muhtemelen 50 bin dolar falan harcamışızdır Oymyakon (Dünyanın En Soğuk Köyü) videosuna.' dedi.

