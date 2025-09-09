YouTube'da 15 Milyon Abonesi Bulunan Ruhi Çenet, Dublaj İçin Video Başı Ne Kadar Harcadığını Açıkladı!

YouTube'da 15 milyon aboneye sahip olan Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak'ın OrkCast adlı programının ilk bölümüne konuk oldu. Hakkında merak edilenleri cevaplayan Ruhi Çenet, Türkiye’ye kapalı olan diğer kanalları, videolarının dublaj süreçleri ve maliyetleri üzerine konuştu. Dublaj için video başı harcadığı ücret ise dudak uçuklattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruhi Çenet, bir videonun dublaj maliyetini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orkun Işıtmak'ın OrkCast adlı yeni programının ilk bölümüne konuk olan Ruhi Çenet, hakkında merak edilenleri yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın