Yolda Müzik Dinlemek Neden Daha Güzel Geliyor?

Bir yolculukta dinlenen şarkı, beyninizde o anla birlikte depolanıyor. Haftalar sonra aynı şarkıyı duyduğunuzda anında o günkü yol, hava ve ruh hali gözünüzde canlanıyor. Bu çağrışım gücü, şarkıyı daha özel getiriyor tabii ki. Çünkü müzik artık sadece bir sesten ibaret değil bu da onu bir anı kutusuna dönüştürüyor. Tam da bu yüzden bazı parçalar size hep belirli bir caddeyi ya da yolculuğu hatırlatıyor.