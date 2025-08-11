Yine Tartışılan Gurbetçi Paylaşımı: "Almanya’da 3 Ayda Randevu Alıyoruz, Türkiye’de Eve 4 Doktor Geliyor"

Tatillerini geçirmek için yaz aylarında yurt dışından Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşların paylaşımları ve açıklamaları ilgi ile takip ediliyor. Son olarak sosyal medyada paylaşım yapan bir gurbetçi, Almanya’daki sağlık sistemini eleştirdi. Almanya’da annesine 3 ayda sadece randevu alabildiğini söyleyen gurbetçi vatandaş Türkiye’de ise annesini kontrole 4 tane doktorun geldiğini ifade etti. Paylaşımdaki “Hedef 2026” ifadeleri ise anlaşılamadı.