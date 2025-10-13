Yılın İlk Karı Etkili Oldu: Erzurum Lapa Lapa Yağan Karla Beyaza Büründü

Havaların soğumasıyla herkes 'kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını merak ediyor. Bir yandan kritik seviyelere düşen baraj doluluk oranları nedeniyle yağmur ve kar yağışları yakından takip ediliyor. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki ayların yağışlı geçeceğini müjdeliyor. Kışın en sert yaşandığı illerimizden biri olan Erzurum'da da kar yağışı etkili oldu bile!
Erzurum'da lapa lapa yağan kar, vatandaşların kamerasına yansıdı.
Erzurum güne beyaz örtüyle başladı!
