onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yılın İlk Karı Etkili Oldu: Erzurum Lapa Lapa Yağan Karla Beyaza Büründü

Yılın İlk Karı Etkili Oldu: Erzurum Lapa Lapa Yağan Karla Beyaza Büründü

hava durumu
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 09:11

İçerik Devam Ediyor

Havaların soğumasıyla herkes 'kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabını merak ediyor. Bir yandan kritik seviyelere düşen baraj doluluk oranları nedeniyle yağmur ve kar yağışları yakından takip ediliyor. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki ayların yağışlı geçeceğini müjdeliyor. Kışın en sert yaşandığı illerimizden biri olan Erzurum'da da kar yağışı etkili oldu bile!

Erzurum'da lapa lapa yağan kar, vatandaşların kamerasına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Erzurum güne beyaz örtüyle başladı!

Erzurum güne beyaz örtüyle başladı!

Sabahın ilk ışıklarıyla gözlerini açan Erzurumlular şaşkınlığını gizleyemedi. Bir yandan vatandaşlarımız Antalya'da denize girerken Erzurum lapa lapa yağan kara teslim oldu. Meteroloji uzmanları, önümüzdeki kış aylarında kar yağışlarının etkili olacağını düşünüyor. Erzurum'da ise hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın