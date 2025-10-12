İstanbul Havalimanı'na Gelen Bir Turist Farklı İnançlar İçin Hazırlanmış İbadethaneleri Gösterdi

Havaalanı ve AVM gibi kalabalık, insanların uzun süre vakit geçirdiği yerlerde ibadethane, mescit ya da dua odası bulunması pek çok ülkede görülen bir durum. Bu durum genelde hem ihtiyaçtan hem de toplumsal hassasiyetlerden kaynaklanıyor. Ayrıca bu tür alanlarda ibadethanelerin bulunması, farklı inançlara saygı gösterildiğinin ve herkesin kendini rahat hissedebileceği bir ortam yaratılmak istendiğinin de bir göstergesi oluyor.

İstanbul Havalimanı'na gelen bir turist farklı inançlar için ayrılmış ibadethaneleri gösterdi. Pek çok din için ayrılan bir bölüm olduğu görüldü.