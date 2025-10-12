İstanbul Havalimanı'na Gelen Bir Turist Farklı İnançlar İçin Hazırlanmış İbadethaneleri Gösterdi

Havaalanı ve AVM gibi kalabalık, insanların uzun süre vakit geçirdiği yerlerde ibadethane, mescit ya da dua odası bulunması pek çok ülkede görülen bir durum. Bu durum genelde hem ihtiyaçtan hem de toplumsal hassasiyetlerden kaynaklanıyor. Ayrıca bu tür alanlarda ibadethanelerin bulunması, farklı inançlara saygı gösterildiğinin ve herkesin kendini rahat hissedebileceği bir ortam yaratılmak istendiğinin de bir göstergesi oluyor.
İstanbul Havalimanı'na gelen bir turist farklı inançlar için ayrılmış ibadethaneleri gösterdi. Pek çok din için ayrılan bir bölüm olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın