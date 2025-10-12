onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul Havalimanı'na Gelen Bir Turist Farklı İnançlar İçin Hazırlanmış İbadethaneleri Gösterdi

İstanbul Havalimanı'na Gelen Bir Turist Farklı İnançlar İçin Hazırlanmış İbadethaneleri Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.10.2025 - 14:00

İçerik Devam Ediyor

Havaalanı ve AVM gibi kalabalık, insanların uzun süre vakit geçirdiği yerlerde ibadethane, mescit ya da dua odası bulunması pek çok ülkede görülen bir durum. Bu durum genelde hem ihtiyaçtan hem de toplumsal hassasiyetlerden kaynaklanıyor. Ayrıca bu tür alanlarda ibadethanelerin bulunması, farklı inançlara saygı gösterildiğinin ve herkesin kendini rahat hissedebileceği bir ortam yaratılmak istendiğinin de bir göstergesi oluyor.

İstanbul Havalimanı'na gelen bir turist farklı inançlar için ayrılmış ibadethaneleri gösterdi. Pek çok din için ayrılan bir bölüm olduğu görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri

İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri

Gün içinde  dünyanın dört bir yanından sayısız turist ağırlıyor. Daha önce bazı turistlerden havalimanının düzeni ve temizliğini öven videolar gelmişti. Şimdi de ibadethanelerin çeşitliliğini gösteren bu video sosyal medyada viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın