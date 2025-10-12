onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Pazar Esnafıyla Tartışması Gündem Oldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Pazar Esnafıyla Tartışması Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.10.2025 - 22:27

İçerik Devam Ediyor

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı’nda zabıta ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimde, pazarcıların müşterilere yönelik tavırlarını eleştirdi. Başkan Aşgın, vatandaşlara karşı ukalalık yapılamayacağını belirterek, “Müşteri her zaman velinimettir” uyarısında bulundu.

Denetim sırasında bir esnafın müşterilere “sinek” dediğini öğrenen Aşgın, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti ve ilgili esnaf hakkında işlem yapılmasını istedi. Ayrıca bir vatandaş ile esnaf arasında yaşanan tartışmaya müdahale eden Başkan, tarafları dinledikten sonra tezgahın kapatılmasını talep etti.

Aşgın, pazar alanlarının düzeni ve müşteri-esnaf ilişkisine de dikkat çekerek, “Satış alanları düzenli olacak, kimse vatandaşa kötü davranamayacak. Önceliğimiz esnaf ile vatandaş arasında güven ve saygıdır” dedi. Öte yandan bazı pazarcılar, Aşgın’ın uygulamalarını fazla sert bulduklarını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halil İbrahim Aşgın daha önce de videolarıyla gündeme geliyordu.

Halil İbrahim Aşgın daha önce de videolarıyla gündeme geliyordu.

Çorum'da sosyal medyayı kullanarak belediye uygulamalarına dikkat çelen Aşgın, daha önce de pazar esnafıyla karşı karşıya geldiği videoları paylaşmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın