Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Pazar Esnafıyla Tartışması Gündem Oldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumartesi Pazarı’nda zabıta ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimde, pazarcıların müşterilere yönelik tavırlarını eleştirdi. Başkan Aşgın, vatandaşlara karşı ukalalık yapılamayacağını belirterek, “Müşteri her zaman velinimettir” uyarısında bulundu.

Denetim sırasında bir esnafın müşterilere “sinek” dediğini öğrenen Aşgın, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti ve ilgili esnaf hakkında işlem yapılmasını istedi. Ayrıca bir vatandaş ile esnaf arasında yaşanan tartışmaya müdahale eden Başkan, tarafları dinledikten sonra tezgahın kapatılmasını talep etti.

Aşgın, pazar alanlarının düzeni ve müşteri-esnaf ilişkisine de dikkat çekerek, “Satış alanları düzenli olacak, kimse vatandaşa kötü davranamayacak. Önceliğimiz esnaf ile vatandaş arasında güven ve saygıdır” dedi. Öte yandan bazı pazarcılar, Aşgın’ın uygulamalarını fazla sert bulduklarını belirtti.