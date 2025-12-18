onedio
article/comments
Yeşilçam Aktörü Engin Çağlar'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi

Yeşilçam Aktörü Engin Çağlar'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.12.2025 - 16:31

Kınalı Yapıncak filmiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekip sonraki yıllarda onlarca önemli filmde boy gösteren Engin Çağlar geçtiğimiz ay geçirdiği bir kaza sonucu hayata gözlerini yummuştu. Şişli'de karşıya geçerken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayata gözlerini yuman Çağlar'ın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü hakkında karar çıktı.

Engin Çağlar 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de hızla gelen bir motosikletin çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Engin Çağlar 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de hızla gelen bir motosikletin çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası ağır yaralanan Türk sinemasının efsane isimlerinden Çağlar, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Berkay Orhan'ın “taksirle öldürme” suçundan 6 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Ünlü aktörün ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tahliye edildi.

Ünlü aktörün ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tahliye edildi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Orhan’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Oğuzhan Kaya
ikigai

Bu ülkede herşey pahalı, can ucuz

Kedi Topu

😡😡😡

Cindirella Man

Eksik olmuş ölenin öldürene tazminat ödemesi gerekiyordu