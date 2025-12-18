Yeşilçam Aktörü Engin Çağlar'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi
Kınalı Yapıncak filmiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekip sonraki yıllarda onlarca önemli filmde boy gösteren Engin Çağlar geçtiğimiz ay geçirdiği bir kaza sonucu hayata gözlerini yummuştu. Şişli'de karşıya geçerken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu hayata gözlerini yuman Çağlar'ın ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü hakkında karar çıktı.
Engin Çağlar 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de hızla gelen bir motosikletin çarpması nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Ünlü aktörün ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü tahliye edildi.
Bu ülkede herşey pahalı, can ucuz
😡😡😡
Eksik olmuş ölenin öldürene tazminat ödemesi gerekiyordu