onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yerine Kayyum Atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İçin "Kent Uzlaşısı" Davasından Tahliye Kararı

Yerine Kayyum Atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İçin "Kent Uzlaşısı" Davasından Tahliye Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 14:00

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Kent Uzlaşısı” davası ve İBB’ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Şahan için “Kent Uzlaşısı” davasından tahliye kararı verildi. Resul Emrah Şahan, “İBB’de yolsuzluk” soruşturması kapsamında cezaevinde kalmaya devam edecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı.

“Kent Uzlaşısı” soruşturmasında da tutuklanan Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Belediyesi’ne kayyum atanmıştı. Resul Emrah Şahan, soruşturma kapsamında tahliye edildi. Ancak “İBB yolsuzluk” davasından da tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, cezaevinden çıkamayacak.

Aynı suçlama ile tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de geçtiğimiz günlerde tutuklu yargılandığı “Kent Uzlaşısı” davasından tahliye edilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın