Yerine Kayyum Atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan İçin "Kent Uzlaşısı" Davasından Tahliye Kararı
CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Kent Uzlaşısı” davası ve İBB’ye yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Şahan için “Kent Uzlaşısı” davasından tahliye kararı verildi. Resul Emrah Şahan, “İBB’de yolsuzluk” soruşturması kapsamında cezaevinde kalmaya devam edecek.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da Ekrem İmamoğlu ile 19 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı.
