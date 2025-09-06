Yeni Müzik Keşfi: Dinlemeniz Gereken 12 Beliz Parçası
Yeter artık hep aynı şeyleri dinlemeyelim diyenler buraya çünkü müthiş bir müzik keşfi yapıyoruz. İşte karşınızda Beliz ve onun aşık olacağınız o eşsiz sesi. Gerçekten de dinledikçe içine doğru çeken mükemmel bir sesi var. Dinledikçe dinlemek isteyeceksiniz eminiz!
1. Bum
2. Hate to Love You
3. Uçmasak da Yükseğiz
4. Métamorphoses
5. Müebbet Disko
6. Derdini Bul
7. Beni Yukarı Çıkar
8. Cebinde Dünya
9. Bahar Buçuk
10. Son Beyaz Gergedan'dan
11. Tekinsiz
