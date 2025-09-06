onedio
Yeni Müzik Keşfi: Dinlemeniz Gereken 12 Beliz Parçası

Begüm
06.09.2025 - 18:02

Yeter artık hep aynı şeyleri dinlemeyelim diyenler buraya çünkü müthiş bir müzik keşfi yapıyoruz. İşte karşınızda Beliz ve onun aşık olacağınız o eşsiz sesi. Gerçekten de dinledikçe içine doğru çeken mükemmel bir sesi var. Dinledikçe dinlemek isteyeceksiniz eminiz!

1. Bum

2. Hate to Love You

3. Uçmasak da Yükseğiz

4. Métamorphoses

5. Müebbet Disko

6. Derdini Bul

7. Beni Yukarı Çıkar

8. Cebinde Dünya

9. Bahar Buçuk

10. Son Beyaz Gergedan'dan

11. Tekinsiz

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
