Yemeklerdeki Baharat Seçimlerine Göre Senin Hayatın Ne Kadar Acılı?

26.09.2025 - 20:33

Baharatlar yemeklerimizin olmazsa olmazı. Ama yediğimiz ya da yemeklerde kullandığımız baharatlar aslında yaşam tarzımızı da gösteriyor. Tercih ettiğin baharatlara göre senin hayatın ne kadar acılı peki?

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi yaşını da seç lütfen!

3. Hangi kahvaltı tam senlik?

4. Mutfakta baharat çekmecende neler var?

5. Sokak lezzeti denince aklına ilk ne geliyor?

6. Tatilde yeni tatlar deneyen biri misin?

7. Acı biber sosu sever misin?

8. Yemeklerin yanında daha çok ne içersin?

9. Yemeklerde ekşi kullanımın nasıl?

10. Yemek kitaplarında hangi tarifleri daha çok deniyorsun?

Senin hayatın tatlı bir hayat!

Sen acıdan uzak duran birisin. Yani karabiberin acısına bile dayanamazsın. Pul biber falan senin yemeklerinde hiç yer almaz. Daha çok tatlı tatları seviyorsun. Sen kendi yaşamında da böylesin aslında, hep konfor alanında yaşayan ve sürprizleri sevmeyen birisin. Ani değişiklikler hiç senlik değil. Hem özel hem iş hayatında sakinlik ve durağanlık seviyorsun. Hayatında hiç acı yok desek yeridir!

Senin hayatın dengeli bir acıya sahip!

Senin yemeklerin ne çok baharatlı ne de az. Tam orta kararda baharat seviyorsun. Yani yemeğin tadını alacak kadar baharat senin için yeterli.  Hayatın da aslında benzer şekilde, tam dengede. Macera seviyorsun ama aşırı risk asla almıyorsun. Heyecan ve sakinlik arasında gidip gelen bir yapın var. Yani senin hayatın tam kararında acılı!

Senin hayatın biraz acılı!

Sen hayatında acı olanlardansın. Acı ve baharat kullanırken elini korkak alıştırmıyorsun. Yeni deneyimlerden kormuyor ve maceralara atlıyorsun. İlişkilerinde yoğun duygular yaşayan birisin. İş hayatında da özel hayatında da duygularını yoğun yaşıyorsun. Hayatında iniş ve çıkışlar var ama bunlara alışıksın. Hatta bunlar seni heyecanlandırıyor. Hayatında acılar var ama bu seni korkutmuyor!

Senin hayatın acı dolu!

Sen hayatı acı yaşamayı seviyorsun. Baharatlı ve acı yemekler en sevdiklerin zaten. Baharatsız bir yemek düşünemezsin. Yemeklerine öyle biraz pul biber serpmek hiç senlik değil. Sen acıyı bol bol döküyorsun. Hayatında da sınır tanımayan birisin zaten. Konfor alanın yok desek yeridir. Rutin bir hayata hiç alışık değilsin. Yani senin acı dolu bir hayatın var ama sen bunu seviyorsun!

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
