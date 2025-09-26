Yemeklerdeki Baharat Seçimlerine Göre Senin Hayatın Ne Kadar Acılı?
Baharatlar yemeklerimizin olmazsa olmazı. Ama yediğimiz ya da yemeklerde kullandığımız baharatlar aslında yaşam tarzımızı da gösteriyor. Tercih ettiğin baharatlara göre senin hayatın ne kadar acılı peki?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi yaşını da seç lütfen!
3. Hangi kahvaltı tam senlik?
4. Mutfakta baharat çekmecende neler var?
5. Sokak lezzeti denince aklına ilk ne geliyor?
6. Tatilde yeni tatlar deneyen biri misin?
7. Acı biber sosu sever misin?
8. Yemeklerin yanında daha çok ne içersin?
9. Yemeklerde ekşi kullanımın nasıl?
10. Yemek kitaplarında hangi tarifleri daha çok deniyorsun?
Senin hayatın tatlı bir hayat!
Senin hayatın dengeli bir acıya sahip!
Senin hayatın biraz acılı!
Senin hayatın acı dolu!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
