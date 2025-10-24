Yemek Yapma Şekline Göre Sen Aslında Kaç Yıldızlı Bir Şefsın?
Mutfaktaki tarzın, sabrın ve yaratıcılığın aslında seni gizli bir şef yapıyor olabilir! Yeni tarifler denemeye meraklı mısın yoksa risk almayı sevmiyor musun? Haydi sorulara cevap ver, bakalım mutfakta ne kadar yeteneklisin? 👇
1. Yemek yapmaya başlamadan önce ilk işin hangisi olur?
2. Peki, nasıl bir mutfakta yemek yapmak istersin?
3. Akşam yemeğinde misafir ağırlayacak olsan sana en çok stres yaşatan şey ne olur?
4. Yemek yaparken nasıl motive olursun?
5. En çok hangi ülkenin mutfağına ait lezzetler denemeyi seversin?
6. Tariflerde ölçü kullanma şeklin nasıl?
7. Yemek yaparken genelde hangi durumu yaşarsın?
8. Hangisini yapmak senin için daha zor?
Tek yıldızlı şef! 🙄
Sen 2 yıldızlı bir şefsin!
Sen, 3 yıldızlı bir şefsin!
Sen, 5 yıldızlı gerçek bir şefsin!
