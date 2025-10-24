onedio
Yemek Yapma Şekline Göre Sen Aslında Kaç Yıldızlı Bir Şefsın?

İrem Coşkun
24.10.2025 - 19:06

Mutfaktaki tarzın, sabrın ve yaratıcılığın aslında seni gizli bir şef yapıyor olabilir! Yeni tarifler denemeye meraklı mısın yoksa risk almayı sevmiyor musun? Haydi sorulara cevap ver, bakalım mutfakta ne kadar yeteneklisin? 👇

1. Yemek yapmaya başlamadan önce ilk işin hangisi olur?

2. Peki, nasıl bir mutfakta yemek yapmak istersin?

3. Akşam yemeğinde misafir ağırlayacak olsan sana en çok stres yaşatan şey ne olur?

4. Yemek yaparken nasıl motive olursun?

5. En çok hangi ülkenin mutfağına ait lezzetler denemeyi seversin?

6. Tariflerde ölçü kullanma şeklin nasıl?

7. Yemek yaparken genelde hangi durumu yaşarsın?

8. Hangisini yapmak senin için daha zor?

Tek yıldızlı şef! 🙄

Sen mutfakta deneme-yanılma yöntemiyle yemek yapıyorsun. Bazen yemeklerin sürprizlerle dolu oluyor, spontane hareket ediyorsun. Ölçülerle aran pek yok, biraz dağınık çalışıyorsun ama yine de ortaya koyduğun çaba yadsınamaz! Buna rağmen yeni lezzetler denemekten de vazgeçmiyorsun. Mutfakla arana mesafe koymazsan, daha pratik tariflerle ustalaşarak en zor lezzetleri hazırlayacak hale gelebilirsin.

Sen 2 yıldızlı bir şefsin!

Sen mutfakta belli bir düzen ve sabırla hareket eden ama her zaman da profesyonel olmayan bir şef gibisin. Tariflere bakmayı seviyor, ama bazen de içgüdülerine güveniyorsun. Yemeklerinde dengeyi yakalıyorsun ve etrafındakiler genelde memnun kalıyor. Biraz daha sunuma, sofra düzenine önem verir ve risk alarak farklı lezzetler denersen 5 yıldızlı bir şef olabilirsin!

Sen, 3 yıldızlı bir şefsin!

Sen mutfakta oldukça başarılısın! Tarifleri doğru uyguluyor, aynı zamanda yaratıcılığını da kullanıyorsun. Yemeklerin hem göze hem damağa hitap ediyor. Misafirlerin senden sürekli tarif istiyor! Yemek yaparken sabırlı olman, mutfaktaki pratik yapın ve sunum becerilerin seni öne çıkarıyor. Biraz daha profesyonel teknik öğrenirsen, çok rahat üst seviyelere çıkarsın!

Sen, 5 yıldızlı gerçek bir şefsin!

Senin mutfak becerin adeta bir Michelin yıldızlı bir restoranın şefine benziyor! Her detayı özenle düşünüyorsun; malzeme seçimi, sunum, lezzet dengesi… Yemek yapmak senin için sadece karın doyurmak değil, ortaya bir sanat eseri koymak gibi! Etrafındakiler şanslı çünkü senin sofrana oturmak gerçek bir deneyim! Sen mutfakta doğmuşsun, adeta profesyonel bir şefin ruhunu taşıyorsun.

