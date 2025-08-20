Yemek Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Yaz İnsanısın?

'Bu yaz neden bu kadar uzun sürdü?' bu senin 3 ay boyunca ağzından düşmeyen cümle! Çünkü sen asla yaz insanı değilsin. Senin ruhun sıcacık çorba, kar yağışı, kestane kokusu gibi şeylerle doyuyor. Tamam yaz lezzetlerine de hayır diyemiyorsun ama kışın yeri senin için ayrı! Terlemek seni sinirlendiriyor, sivrisinekler seni hedef alıyor, güneş kremi bile sana fazla geliyor! Yaz senin için geçici bir dert, ama dert neticede. 🙄