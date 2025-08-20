Yemek Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Yaz İnsanısın?
Kimi için yaz deniz kenarında güneşlenmek, kimi içinse kışı beklerken geçen zorlu bir mevsim... Peki sen, yaz mevsimiyle barışık mısın? Seçtiğin yemeklere göre yaz insanı olup olmadığını çözüyoruz! O halde fazla beklemeden başlayalım! 👇
1. Yaz günü öğle vakti, acıktın! Ne sipariş edersin?
2. Peki bu sıcaklarda en çok tükettiğin şey ne?
3. Plajdayken acıktın, ne yemek istersin?
4. Haydi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yazın favori tatlın hangisi?
5. Yaz akşamları dışarıda dolaşırken hangi lezzete "Hayır" diyemezsin?
6. Denizden geldin ve çok açsın. Hangi yemeği görmek seni mutlu eder?
7. Şimdi de favori yaz meyveni seç bakalım. 👇
8. Son olarak, yaz sabahı kahvaltı masanda hangisini tercih edersin?
Sen tam bir yaz insanısın!
Yazı seviyorsun ama gölgesiz duramazsın!
Yazla barışıksın ama biraz da mesafelisin!
"Yaz" kelimesi bile tüylerini ürpertiyor!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
