Yemek Tercihlerine Göre Sen Ne Kadar Yaz İnsanısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
20.08.2025 - 19:01

Kimi için yaz deniz kenarında güneşlenmek, kimi içinse kışı beklerken geçen zorlu bir mevsim... Peki sen, yaz mevsimiyle barışık mısın? Seçtiğin yemeklere göre yaz insanı olup olmadığını çözüyoruz! O halde fazla beklemeden başlayalım! 👇

1. Yaz günü öğle vakti, acıktın! Ne sipariş edersin?

2. Peki bu sıcaklarda en çok tükettiğin şey ne?

3. Plajdayken acıktın, ne yemek istersin?

4. Haydi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yazın favori tatlın hangisi?

5. Yaz akşamları dışarıda dolaşırken hangi lezzete "Hayır" diyemezsin?

6. Denizden geldin ve çok açsın. Hangi yemeği görmek seni mutlu eder?

7. Şimdi de favori yaz meyveni seç bakalım. 👇

8. Son olarak, yaz sabahı kahvaltı masanda hangisini tercih edersin?

Sen tam bir yaz insanısın!

Senin için yaz demek, hayatın kendisi demek! Denizle uyanır, güneşle uyursun. Buz gibi limonata elinden düşmez, “Akşam ne yesek?” sorusu bile seni heyecanlandırır. Yazın ritmine, enerjisine, keyfine aşıksın. Tüm kış, yaz gelsin diye bekliyor, yaz planlarını bile aylar öncesinden yapıyorsun. Tatil yapamasan da balkon keyfi bile sana yetiyor. Güneş senin en yakın arkadaşın gibi! Sen tam anlamıyla yazı yaşayan, hisseden, koklayan birisin!

Yazı seviyorsun ama gölgesiz duramazsın!

Senin için yaz mevsimi güzel ama dozunda olunca! Serin yemekler, açık hava etkinlikleri tam sana göre ama “37 derece ve gölgede bile pişiyoruz!” kısmı hiç sana göre değil. Yazı seviyorsun ama fanı değilsin. En çok da yaz akşamlarını, hafif esintileri, dışarıda yenen yemekleri seviyorsun. Kısacası, ne yazcısın ne de kışçı. Her mevsimin güzelliğini tadında yaşamayı seviyorsun. Yaz mevsiminin tadını çıkardığında senden keyiflisi yok!

Yazla barışıksın ama biraz da mesafelisin!

Yaz sana biraz fazla geliyor. Yani 3 ay sürmesi senin için uzun, eğer 1 ay olsaydı favori mevsimin olabilirdi! Serin yemekleri seviyorsun ama o yapış yapış hissi, güneşte yanan asfalt kokusu… Yok, sana göre değil! Klimasız mekanda oturamıyorsun, 'Eğer denize girmeyeceksem yaz neye yarar ki?' diye düşünüyorsun. Yaz yemekleriyle aran iyi, meyveleri seviyorsun ama yine de yazı sadece takvimde yaşamak istiyorsun. Kışın yeri sende ayrı, bunu kabul edelim…

"Yaz" kelimesi bile tüylerini ürpertiyor!

'Bu yaz neden bu kadar uzun sürdü?' bu senin 3 ay boyunca ağzından düşmeyen cümle! Çünkü sen asla yaz insanı değilsin. Senin ruhun sıcacık çorba, kar yağışı, kestane kokusu gibi şeylerle doyuyor. Tamam yaz lezzetlerine de hayır diyemiyorsun ama kışın yeri senin için ayrı! Terlemek seni sinirlendiriyor, sivrisinekler seni hedef alıyor, güneş kremi bile sana fazla geliyor! Yaz senin için geçici bir dert, ama dert neticede. 🙄

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
