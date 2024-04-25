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Yemek Kültürümüzdeki İlginç Detaylara Göz Atalım: Geleneği ve Lezzeti Buluşturan 10 Yemeğin Hikayesi

etiket Yemek Kültürümüzdeki İlginç Detaylara Göz Atalım: Geleneği ve Lezzeti Buluşturan 10 Yemeğin Hikayesi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 19:01

Yemekleri yerken hepimiz 'Acaba bu nereden gelmiş?' diye düşünürüz. Her yemeğin olmasa da bazı yemeklerin tarihi biliniyor. Gelin bu yemeklerin arkasındaki hikayeler nelermiş birlikte bakalım...

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1. Pizza Margherita

Margherita ismi İtalya Kralı I. Umberto'nun eşinin adı. Kraliçe, Napoli'de bulunan saraylarında tatil yaparken aşçılarından halkın ucuz olduğu için tükettiği pizzayı yapmasını istiyor. Sarayın aşçıları ise bu tarifi bilmediği için yakınlardaki bir pizzacıyı çağırıyorlar. Kraliçe hazırlanan birkaç pizzadan en çok domates ve mozarellalı olan pizzayı beğeniyor. Dünyada çok sevilen pizzanın adı işte buradan geliyor. 🍕

2. Perde Pilavı

2. Perde Pilavı

Anadolu kültüründe yer alan 'Kol kırılır, yen içinde kalır' sözünün karşılığı olan perde pilavının yeni gelinlere kaynanalar tarafından mesaj vermek için yapıldığı söyleniyor. Yufka kaplanarak verilen bu pilavla anlatılmak istenen, yeni katılınan bu evin artık gelinin evi olduğu ve bu evde yaşanan sorunları kimseye belli etmemesi gerektiği.

3. Kruvasan

Kruvasan'ın Osmanlı'yla bir alakası var desek ne dersiniz? Osmanlı, Viyana'yı kuşatırken tünel kazıyor. Bu tüneli ise gece çalışan fırıncılar duyarak askerlere haber veriyor. Viyana'nın kurtulmasını kutlamak için de Osmanlı bayrağındaki hilalden etkilenerek herkesin severek yediği kruvasanı yapıyorlar.

4. Pavlova

Yumurta akının başrol olduğu Pavlova, adını Rus bir balerinden alıyor. Ünlü balerin Anna Matveyevna Pavlova'nın dansı düşünülerek tasarlanan tatlı balerini andırıyor. Yeni Zelanda ve Avustralya arasında tartışmalara yol açan tatlı tarifini her iki ülke de kendisinin bulduğunu söylüyor.

5. Suşi

Suşi aslında balıkları daha uzun sürek saklamak için bulunuyor diyebiliriz. İlk başlarda balıklar tuzlanıp pirinç ile sarılıyor. Bu sayede daha uzun süre dayanıklı oluyor. Ama tabii önceleri balıktan pirinçler ayırılıyor ve çöpe atılıyor. Bir süre sonra kıtlık nedeniyle pirinçler atılmayıp tüketilince suşi ortaya çıkıyor.

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6. Falafel

Orta Doğu denilince ilk akla gelen yemeklerden olan falafelin Kıptiler'den geldiğine inanılıyor. Hayvansal gıda tüketiminin yasak olduğu dönemde et yerine falafel tüketiliyor. Bu zamanlardan gelen falafel ilk zamanlar baklayla yapılsa da sonralarında nohuttan da yapılmış.

7. Çerkez tavuğu

7. Çerkez tavuğu

Çerkez tavuğunun gelin olmak isteyen kızlarla ilgili bir hikayesi var. Buna göre beğenilen kızın evine yemeğe gidiliyor ve kız eğer Çerkez tavuğunu güzelce pişirip sunabilirse o zaman o kızın evlenmek için uygun olduğu düşünülüyormuş.

8. İsveç Köfte

Adını son zamanlarda IKEA sayesinde sık sık duyduğumuz İsveç köfte de Osmanlı ile bağlantılı. Osmanlı'ya sığınan İsveç kralı burada yaşadığı süre boyunca kültürden ve yemeklerden çok etkileniyor. Bunun üzerine İsveç kralı burada beğendiği köfteyi kendi ülkesine götürüp meşhur İsveç köftesine dönüştürüyor.

9. Cağ Kebabı

9. Cağ Kebabı

Erzurum denilince ilk akla gelen cağ kebabının ilk ismi aslında ahbap kebabıymış. Dostlarla sohbet ederken yenildiği için adı böyleymiş, ama takıldığı şişlere cağ adı verildiği için zamanla adı cağ kebabı olmuş.

10. Sakala Çarpan Çorbası

Sakala çarpan çorbası farklı adı ve ilginç bir hikayesi olan bir çorba. Yalnız yaşayan bir dedeye komşusu bir kase çorba gönderiyor ve dede çorbayı içerken erişteler sakalına takılıyor. Adı da böylece sakala çarpan çorba oluyor.

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