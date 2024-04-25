Yemek Kültürümüzdeki İlginç Detaylara Göz Atalım: Geleneği ve Lezzeti Buluşturan 10 Yemeğin Hikayesi

Margherita ismi İtalya Kralı I. Umberto'nun eşinin adı. Kraliçe, Napoli'de bulunan saraylarında tatil yaparken aşçılarından halkın ucuz olduğu için tükettiği pizzayı yapmasını istiyor. Sarayın aşçıları ise bu tarifi bilmediği için yakınlardaki bir pizzacıyı çağırıyorlar. Kraliçe hazırlanan birkaç pizzadan en çok domates ve mozarellalı olan pizzayı beğeniyor. Dünyada çok sevilen pizzanın adı işte buradan geliyor. 🍕