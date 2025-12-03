Airferyer'da French Toast Muffin, Mantar Sote ve Kaşarlı Köfte Patates Nasıl Yapılır?

- French Toast Muffin
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Bir kasede yumurta toz şekeri çırpın. Üzerine süt, tarçın ve vanilin ekleyip tekrar karıştırın.
2. Küp doğranmış tost ekmeklerini bu karışıma ekleyin. Karıştırdıktan sonra 5 dakika bekletin.
3. Ardından muffin kalıplarına pay edin. 170 derecede 15 dakika pişirin.
Mantar Sote
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Güveç haznesine mantar, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve taze kekik dallarını ekleyip karıştırın.
2. Hazneye yerleştirip ara ara karıştırarak 180 derecede 20 dakika pişirin.
Kaşarlı Köfte Patates
Malzemeler:
400 gram dana kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet yumurta
5 yemek kaşığı Panko
1/2 demet maydanoz
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
2 adet patates (dilimlenmiş)
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı domates salçası
50 gram rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı:
1. Geniş bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, panko, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu birleştirip yoğurun.10 dakika buzdolabında beklettikten sonra harçtan parçalar alıp şekil verin.
2. Patatesleri güveç haznesinin tabanına yerleştirin. Üzerine köfteleri dizin. Bir kasede salça, su ve tuzu karıştırıp köftelerin üzerine dökün. 180 derecede 20 dakika pişirin.
3. Son 5 dakika kala rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip eritin ve sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!
Yorum Yazın