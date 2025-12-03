onedio
Airferyer'da French Toast Muffin, Mantar Sote ve Kaşarlı Köfte Patates Nasıl Yapılır?

etiket Airferyer'da French Toast Muffin, Mantar Sote ve Kaşarlı Köfte Patates Nasıl Yapılır?

03.12.2025 - 21:13

Bu tarifler hem pratikliğiyle mutlu edecek hem de sofranıza mini bir gurme dokunuşu katacak! 😍

French Toast Muffin, Mantar Sote ve Kaşarlı Köfte Patates Nasıl Yapılır?

French Toast Muffin, Mantar Sote ve Kaşarlı Köfte Patates Nasıl Yapılır?

- French Toast Muffin

Malzemeler:

  • 5 adet yumurta

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 su bardağı süt

  • 1,5 çay kaşığı toz tarçın

  • 1 paket vanilin

  • 8 adet küp doğranmış tost ekmeği

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta toz şekeri çırpın. Üzerine süt, tarçın ve vanilin ekleyip tekrar karıştırın.

2. Küp doğranmış tost ekmeklerini bu karışıma ekleyin. Karıştırdıktan sonra 5 dakika bekletin. 

3. Ardından muffin kalıplarına pay edin.  170 derecede 15 dakika pişirin.

Mantar Sote

Malzemeler:

  • 400 gram mantar

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 3 diş dilimlenmiş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 5 dal taze kekik

Yapılışı:

1. Güveç haznesine mantar, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz ve taze kekik dallarını ekleyip karıştırın.

2. Hazneye yerleştirip ara ara karıştırarak 180 derecede 20 dakika pişirin.

Kaşarlı Köfte Patates

Malzemeler:

  • 400 gram dana kıyma

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 1 adet yumurta

  • 5 yemek kaşığı Panko

  • 1/2 demet maydanoz

  • 1,5 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 2 adet patates (dilimlenmiş)

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

1. Geniş bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, panko, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu birleştirip yoğurun.10 dakika buzdolabında beklettikten sonra harçtan parçalar alıp şekil verin. 

2. Patatesleri güveç haznesinin tabanına yerleştirin. Üzerine köfteleri dizin. Bir kasede salça, su ve tuzu karıştırıp köftelerin üzerine dökün. 180 derecede 20 dakika pişirin.

3. Son 5 dakika kala rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip eritin ve sıcak olarak servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

