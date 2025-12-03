onedio
Günün Tüm Stresini Unutturacak: Yemek Yaparken Terapi Etkisi Yaratacak Podcastlar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.12.2025 - 17:01

Podcastleri artık her yerde dinliyoruz. Evde, arabada, çalışırken ya da dinlenirken...Mutfakta geçirdiğimiz zamanları da podcast dinleyerek değerlendirebiliriz aslında. Yemek yaparken geçirdiğin uzun vakitlerde hangi podcastleri dinleyebilirsin, bakalım mı?

O Tarz mı?

O Tarz mı?, seni rahatlatmayı vadeden bir podcast. Bengi Apak, Can Bonomo ve Can Temiz'in sohbetleriyle yemek yaptığın süre çok daha eğlenceli geçecek. Türkiye'nin en çok dinlenen podcastlerinden biri olan O Tarz mı? güldürüp eğlendiren bir program.

Merdiven Altı Terapi

İlham veren podcast yayınlarından biri olan Merdiven Altı Terapi'yi, Deniz Dülgeroğlu sunumuyla dinliyoruz. Uzun yıllardır terapiye giden biri olarak hayatta yaşadıklarını anlatıyor. 'Siz geceleri uyuyabilin diye ben uyumayıp dertlerinizi düşünüyorum' mottosuna sahip podcast yemek yaparken düşünmeni sağlayacak.

Nasıl Olunur?

Nilay Örnek'in konuklar ağırladığı ve konuklarına herkesin en çok merak ettiği soruları sorduğu bir podcast bu. Her alandan farklı farklı kişileri konuk eden Nilay Örnek, tam yemek yaparken dinlemelik. Hoşuna giden ve ilgini çeken bir konuğu dinlerken yemek nasıl yaptığını anlamayacaksın bile!

Fularsız Entellik

İlginç konuları dinleyebileceğin Fularsız Entellik, yeni bir şeyler öğrenebileceğin bir podcast. 'Yemek yaparken öyle sadece eğleneceğim şeyler dinlemeyeyim, bir şeyler de öğreneyim' diyorsan o zaman senin dinlemen gereken podcast bu. Buradan öğrendiklerini daha sonra başkalarına da anlatırsın hem!

Kendine İyi Davran

Klinik Psikolog Beyhan Budak'ın podcasti Kendine İyi Davran, kendini keşfetmene yardımcı olacak bir podcast. Dinlerken psikoloji hakkında birçok şey öğreneceğin podcast, ayrıca kendi hayatını da sorgulamana neden olacak. Yemek yaparken biraz derin düşüncelere dalmana neden olabilir, uyaralım!

Yemekte Bile Yemek Konuşuyoruz

Yemek yaparken yemekle ilgili bir şeyler dinlemek istiyorsan aradığın podcast bu. Yemekte Bile Yemek Konuşuyoruz, Nilay Örnek ve Sinan Hamasarılar'ın birlikte yemek üzerine konuştukları bir podcast. Aldıkları çeşitli konuklarla da yemek hakkında derin sohbetler yapıyorlar.

Bu mu Yani?

Yemek yaparken sohbet havasında geçecek bir podcast dinlemek istiyorsan Bu mu Yani? tam senlik bir podcast. Herkesin yaşayabileceği olayları sohbet havasında anlatan ikiliyi dinlemek yemek yaparken rahatlamanı sağlıyor. Bu podcasti dinlerken arkadaşlarınla sohbet ediyor gibi hissedeceksin.

Anlatsam Roman Olur

Kültür ve sanat söyleşilerine meraklıysan Anlatsam Roman Olur podcastini dinleyebilirsin. Yemek yaparken eğlenceli değil, daha bilgi dolu şeyler dinlemek isteyenlerin beğenebileceği bir podcast bu. Gündelik yaşamın içinden kültür-sanat haberlerini de dinleyebileceğin podcast ile yemek yapacağın zamanlar çok daha güzel geçiyor.

Radyo Tiyatrosu

TRT'nin köklü arşivlerinin yer aldığı podcastte her şey var. Birçok sanatçının yer aldığı eşsiz eserler bu podcastte yer alıyor. Yerli ve yabancı çeşitli yapımların olduğu arşiv dinle dinle bitmez! Yemek yaparken arkada çalacak TRT arşivi eski günlere gitmeni sağlayacak.

Ha Geldi Ha Gelecek

Aykut İbrişim tarafından hazırlanan podcast teknolojiye meraklıysan hoşuna gidebilir. Teknolojinin hayatlarımızı nasıl etkilediğini anlatan podcastte sanal gerçeklikten yapay zekaya her şey konuşuluyor. Teknolojik konulara meraklıysan bu podcast yemek yapmayı daha eğlenceli hale getirecek.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
