Günün Tüm Stresini Unutturacak: Yemek Yaparken Terapi Etkisi Yaratacak Podcastlar
Podcastleri artık her yerde dinliyoruz. Evde, arabada, çalışırken ya da dinlenirken...Mutfakta geçirdiğimiz zamanları da podcast dinleyerek değerlendirebiliriz aslında. Yemek yaparken geçirdiğin uzun vakitlerde hangi podcastleri dinleyebilirsin, bakalım mı?
O Tarz mı?
Merdiven Altı Terapi
Nasıl Olunur?
Fularsız Entellik
Kendine İyi Davran
Yemekte Bile Yemek Konuşuyoruz
Bu mu Yani?
Anlatsam Roman Olur
Radyo Tiyatrosu
Ha Geldi Ha Gelecek
