onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Hızlı ve Sağlıklı Yemek Yapma Konusunda Gerçekten Ne Kadar Yeteneğin Var?

etiket Hızlı ve Sağlıklı Yemek Yapma Konusunda Gerçekten Ne Kadar Yeteneğin Var?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.12.2025 - 19:01

Mutfağa girdin ve çok açsın. Pratik ve sağlıklı bir şeyler hazırlamak istiyorsun. Zaman az, miden gurulduyor... Ama sen hâlâ “Ne yesem?” diye mi düşünüyorsun? Hızlı yemek yapmak ayrı, sağlıklı yapmak apayrı bir beceri! Peki sen bu konuda ne kadar iyisin? Cevabı bu testle öğreniyoruz. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Akşam eve geç geldin ve acıktın, ne yaparsın?

2. Sebzelerle aran nasıl?

3. Peki, hangi sağlıklı tabak senin damak tadına hitap ediyor?

4. Market alışverişi yaparken nelere dikkat edersin?

5. Canın tatlı istediğinde hangisini seçersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yemeği hızlı hazırlamaya çalıştığında mutfağın hali nasıl olur?

7. Sabah erkenden evden çıkacaksın ama öncesinde bir şeyler atıştırman gerek. Ne yaparsın?

8. Akşam yemeğine arkadaşlarını davet ettin. Hazırlık için 1 saatin var, ne yaparsın?

Hızlı ve sağlıklı yemek konusunda ustasın!

Sen, hem hızlı hem de sağlıklı yemek yapma işini çözmüşsün! Ne zaman ne pişireceğini biliyor, elindekilerle yaratıcı tarifler çıkarıyorsun. Mutfakta geçirdiğin zamanda pratik, lezzetli ve sağlıklı tarifler hazırlamakta üstüne yok! Hızlı yaşayıp sağlıklı kalmak senin uzmanlık alanın. Aniden yemeğe misafir gelse bile senin için sorun değil, çünkü sen her daim hazırlıklısın!

Dengeyi çok iyi sağlıyorsun!

Sen, pratik ve sağlıklı tarifler denerken bazen de ufak kaçamaklar yapıyorsun. Ama zamanın kısıtlı olduğun elinden geldiğince sağlıklı seçimler yapıyorsun. Bazen hazır ürünlerle günü kurtarsan da, içten içe “Daha iyi beslenmeliyim.” diyorsun. Yemek hazırlamada hızlı sayılırsın ama ufak birkaç pratik tarif daha öğrensen, kısa sürede tam bir profesyonele dönüşebilirsin!

Elinden geliyor ama bazen tembelliğe yeniliyorsun!

Yemek yapmayı biliyorsun ama o motivasyonu bulmakta zorlanıyorsun. Kriz anında dışarıdan söylemek ya da kolay yollara kaçmak senin en büyük zayıf noktan. Ama malzeme varsa, harika işler çıkarabiliyorsun. Biraz planlı olsan, mutfakla aran çok daha iyi olur. Unutma, 15 dakikada sağlıklı yemek yapmak imkansız değil! Yapman gereken tek şey, mutfakta biraz daha zaman geçirmek!

Hızlısın ama sağlıklı kısmı pek umursamıyorsun!

Senin için yemek yapmak çoğu zaman zorunluluk gibi. Bazen sağlıklı seçimler yapmayı düşünüyorsun ama iş pratiğe gelince yağlı, tuzlu, karbonhidratlı ne varsa tabakta bitiyor... Aslında mutfakla aran iyi, hızlısın ama biraz daha sağlıklı tariflere yönelirsen hayatın değişir! Biraz istek, biraz da sabırla sen bu işi çözebilirsin! Kendi yemeğini, hızlı ve sağlıklı tariflerle hazırlamak sana çok iyi gelecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın