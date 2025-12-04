Airfryer'da Orman Meyveli Kek ve Milföyden Mantı Nasıl Yapılır?

onedio
luna
04.12.2025 - 19:31
04.12.2025 - 19:31

Tatlı krizlerinize ve atıştırmalık anlarınıza hızlı çözüm: Orman meyveli kek ile tatlıyı, milföyden mantı ile tuzluyu aynı anda yakalayın! Minimal malzeme, maksimum lezzet ile hazırlanan bu tarifler mutfakla haşır neşir olmayanlar için bile ideal! 😎

Orman Meyveli Kek ve Milföyden Mantı Nasıl Yapılır?

Orman Meyveli Kek 

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

  • 10 adet çilek (doğranmış)

  • 12 adet yaban mersini

  • 15 adet böğürtlen

  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve şekeri çırpın. Üzerine sıvı yağ, süzme yoğurt, oda sıcaklığında tereyağını ekleyip çırpmaya devam edin.

2. Ardından un, vanilin, kabartma tozunu ekleyip koyu çırparak koyu kıvamlı bir harç elde edin.  Son olarak meyveleri ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. 

3. Muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde kek harcını pay edin. Üzerlerine ceviz içi serpiştirip 170 derecede 20 dakika pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra servis edin.

Milföyden Mantı 

Malzemeler:

  • 150 gram kıyma

  • 1 adet küçük boy rendelenmiş kuru soğan

  • 1 çay kaşığı silme tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 3 yaprak milföy hamuru

  • Sprey yağ

Yapılışı:

1. Bir kasede kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Milföy hamurlarını kare şeklinde kesin. 

2. Orta kısımlarına kıyma harcından ekleyip mantı şeklini vererek kapatın. Mantıları hazneye yerleştirip üzerlerine sprey yağ sıkın.

3. 180 derecede 20 dakika pişirin. Yoğurt ve naneli pul biberli tereyağı ile birlikte servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

