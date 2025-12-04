Airfryer'da Orman Meyveli Kek ve Milföyden Mantı Nasıl Yapılır?

Tatlı krizlerinize ve atıştırmalık anlarınıza hızlı çözüm: Orman meyveli kek ile tatlıyı, milföyden mantı ile tuzluyu aynı anda yakalayın! Minimal malzeme, maksimum lezzet ile hazırlanan bu tarifler mutfakla haşır neşir olmayanlar için bile ideal! 😎