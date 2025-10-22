onedio
Yemek Hazırlama Sürecine Göre Senin Sabır Seviyeni Ölçüyoruz!

İrem Coşkun
22.10.2025 - 19:06

Mutfakta herkesin bir tarzı vardır. Kimisi sabırla yavaş yavaş pişirir, kimisi de hızlıca bir şeyler hazırlayıp geçer. Peki sen yemek hazırlarken sabırlı mısın, yoksa aceleci mi? Bu testle sabır seviyeni ölçüyoruz! 👇

1. Akşam yemeği için makarna yapacaksın. Suyun kaynamasını beklerken ne yaparsın?

2. Tarifte “1 gece buzdolabında dinlendirin.” diyorsa ne yaparsın?

3. Yemek yaparken sıkıldığın oluyor mu?

4. Arkadaşlarını akşam yemeğine davet ettin. Nasıl bir sofra hazırlarsın?

5. En yakın arkadaşının doğum günü için hangi pastayı yaparsın?

6. Diyelim ki bir tarif için hamur açman gerekti, ne yaparsın?

7. Bir tarifte 20’den fazla malzeme var. Nasıl tepki verirsin?

8. Peki, hangi yemeği hazırlamak senin için daha zor?

Senin kadar sabırlısını görmedik!

Sen tam anlamıyla sabrın vücut bulmuş halisin. Yemek senin için sadece karın doyurmak değil, bir sanat gibi! Sen, tariflere harfiyen uyuyor, yemeğin her aşamasından keyif alıyorsun. Zaman senin için bir engel değil, çünkü mutfak senin için eğlence alanı! Bu kadar sabrın ve uğraşın sonunda ortaya hep lezzetli sonuçlar çıkarıyorsun! O halde yeni tarifler denemeye devam!

Senin sabrın duruma göre değişiyor!

Sen mutfakta sabırlı sayılırsın ama bazen o sabır yerini aceleciliğe bırakabiliyor. Tarifleri genelde uyguluyorsun ama süreyi kısaltmak ya da pratikleştirmek senin işine geliyor. Günlük yaşamında da çoğu zaman kontrollüsün, ama ara sıra sabırsızlanıp işin kolayına kaçıyorsun. Yine de ortaya güzel sonuçlar çıkarıyorsun. Kısacası senin sabır seviyen yere ve zamana göre değişiyor, dengeli bir yapın var.

Sen çok sabırsızsın!

Senin için beklemek tam bir işkence! Mutfakta uzun süren tarifler seni çileden çıkarıyor! Yemek yaparken “Ne kadar hızlı, o kadar iyi.” mottosuyla ilerliyorsun. Çoğunlukla pratik ve kolay tariflere yöneliyorsun. Hayatta da sabırsız, sonuç odaklı ve hızla hareket eden bir yapın var. Bazen bu yüzden anın tadını çıkarmayı kaçırabiliyorsun. Sabır seviyen düşük ama enerjin yüksek!

Sabrını doğru şekilde kullanıyorsun.

Eğer bir şey için sabrediyorsan senin için önemli olan sonuca ulaşmak. 'Bu kadar bekliyorsam buna değmeli!' diye düşünüyorsun. Her zaman da bu kadar sabırlı değilsin. Mutfakta pratiksin; tarifleri kısaltır, alternatif çözümler bulur ve her durumda bir çıkış yolu yaratırsın! Hayata bakışında da böyle, sabırsız değilsin ama fazla beklemeye de tahammülün yok. Senin sabır seviyen, yaratıcılığınla birleşince ortaya kolay ama etkili sonuçlar çıkıyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
