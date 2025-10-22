Yemek Hazırlama Sürecine Göre Senin Sabır Seviyeni Ölçüyoruz!
Mutfakta herkesin bir tarzı vardır. Kimisi sabırla yavaş yavaş pişirir, kimisi de hızlıca bir şeyler hazırlayıp geçer. Peki sen yemek hazırlarken sabırlı mısın, yoksa aceleci mi? Bu testle sabır seviyeni ölçüyoruz! 👇
1. Akşam yemeği için makarna yapacaksın. Suyun kaynamasını beklerken ne yaparsın?
2. Tarifte “1 gece buzdolabında dinlendirin.” diyorsa ne yaparsın?
3. Yemek yaparken sıkıldığın oluyor mu?
4. Arkadaşlarını akşam yemeğine davet ettin. Nasıl bir sofra hazırlarsın?
5. En yakın arkadaşının doğum günü için hangi pastayı yaparsın?
6. Diyelim ki bir tarif için hamur açman gerekti, ne yaparsın?
7. Bir tarifte 20’den fazla malzeme var. Nasıl tepki verirsin?
8. Peki, hangi yemeği hazırlamak senin için daha zor?
Senin kadar sabırlısını görmedik!
Senin sabrın duruma göre değişiyor!
Sen çok sabırsızsın!
Sabrını doğru şekilde kullanıyorsun.
