Yazın Bitmesine Sadece 7 Gün Kaldığını Fark Edenlerin Yorumları Kırdı Geçirdi
Haziran ayında başlayan sıcak havalar bu sene hepimizi vurdu vurdu duvara attı desek yeridir. 2025 yazı, son yılların en sıcak yazıydı ve sıcaklık rekorları üst üste kırıldı. Haliyle yazı sevenler bile isyan etme noktasına geldi. Neyse ki sıcak havalar yavaş yavaş yerini serin sonbahar günlerine bırakıyor.
Bir X hesabının 'Yaz mevsiminin bitmesine 9 gün kaldı.' paylaşımı da kullanıcılardan pek çok yorum aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kışçılar, müjde! Yazın bitmesine an itibarıyla 7 gün kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizce o yaz, bu yaz mıydı?
Pek çok kişiye göre hayır :(
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın