Yazın Bitmesine Sadece 7 Gün Kaldığını Fark Edenlerin Yorumları Kırdı Geçirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.08.2025 - 20:42

Haziran ayında başlayan sıcak havalar bu sene hepimizi vurdu vurdu duvara attı desek yeridir. 2025 yazı, son yılların en sıcak yazıydı ve sıcaklık rekorları üst üste kırıldı. Haliyle yazı sevenler bile isyan etme noktasına geldi. Neyse ki sıcak havalar yavaş yavaş yerini serin sonbahar günlerine bırakıyor. 

Bir X hesabının 'Yaz mevsiminin bitmesine 9 gün kaldı.' paylaşımı da kullanıcılardan pek çok yorum aldı!

Kışçılar, müjde! Yazın bitmesine an itibarıyla 7 gün kaldı.

Kışçılar, müjde! Yazın bitmesine an itibarıyla 7 gün kaldı.
Görmüş olduğunuz 'Haberin Var mı?' isimli X hesabının bu paylaşımına ise kısa sürede pek çok yorum geldi. Kimileri yazın bitmesine içten içe sevinirken kimisi de üzüntüsünü dile getirdi.

Sizce o yaz, bu yaz mıydı?

Pek çok kişiye göre hayır :(

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
