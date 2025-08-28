Yaz Sofralarında Hangi Sağlıklı Yemek Sensin?
Yaz sofralarının o ferah havasını bilirsiniz… Buz gibi içecekler, hafif yemekler, taze sebzeler ve meyveler sofrayı şenlendirir. Ama peki siz bu sofrada hangi sağlıklı yemeği temsil ediyorsunuz? Hadi gelin bu sorunun yanıtını birlikte bulalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir yaz sabahı uyandın, kahvaltın nasıl olurdu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Tatilde ilk işin ne olur?
3. Bir de yaz meyvesi seç bakalım!
4. Peki yazın en çok hangi aksesuarı kullanmayı tercih ediyorsun?
5. Yaz tatili için tam senlik olan aktiviteyi seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hadi bir yaz tatlısı seç bakalım!
7. Yaz tatili için hayalindeki yer neresi?
8. Son olarak yazın enerjini en çok hangi kelime anlatıyor?
Cacık!
Zeytinyağlı yaprak sarma!
Barbunya pilaki!
Şakşuka!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın