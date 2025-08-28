onedio
Yaz Sofralarında Hangi Sağlıklı Yemek Sensin?

Elifcan Kıcı
28.08.2025 - 18:01

Yaz sofralarının o ferah havasını bilirsiniz… Buz gibi içecekler, hafif yemekler, taze sebzeler ve meyveler sofrayı şenlendirir. Ama peki siz bu sofrada hangi sağlıklı yemeği temsil ediyorsunuz? Hadi gelin bu sorunun yanıtını birlikte bulalım!

1. Bir yaz sabahı uyandın, kahvaltın nasıl olurdu?

2. Tatilde ilk işin ne olur?

3. Bir de yaz meyvesi seç bakalım!

4. Peki yazın en çok hangi aksesuarı kullanmayı tercih ediyorsun?

5. Yaz tatili için tam senlik olan aktiviteyi seçer misin?

6. Hadi bir yaz tatlısı seç bakalım!

7. Yaz tatili için hayalindeki yer neresi?

8. Son olarak yazın enerjini en çok hangi kelime anlatıyor?

Cacık!

Sen tam anlamıyla yazın serinliği gibisin! Cacık gibi ferahlatıcı, herkese iyi gelen ve sofraların aranan parçasısın. İnsanlar senin yanında kendini daha rahat hissediyor çünkü doğal, samimi ve içten bir enerjin var. Her şeyin yanında uyum sağladığın için kimseden vazgeçilmiyorsun. Yaz sofralarının olmazsa olmazı olduğun gibi, günlük hayatta da insanlara huzur veriyorsun.

Zeytinyağlı yaprak sarma!

Sen emek, özen ve sabrın ta kendisisin! Yaprak sarma gibi geleneksel, köklü ve her sofrada göz dolduran bir karakterin var. İnsanlar seni güvenilir, sağlam ve bir o kadar da tatlı buluyor. Kalabalık sofralarda en çok konuşulan, en çok beklenen kişi sen oluyorsun. Yaz sofralarının vazgeçilmez lezzeti gibi, sen de bulunduğun ortama anlam katıyorsun.

Barbunya pilaki!

Sen tam bir yaz klasiğisin! Barbunya pilaki gibi besleyici, sağlıklı ve doyurucu bir yanın var. İnsanlar seninle olduklarında hem keyif alıyor hem de kendilerini güvende hissediyor. Biraz ağırbaşlı görünsen de aslında içinde sıcacık bir neşe taşıyorsun. Yaz sofralarının hem şifa hem de mutluluk kaynağı sensin.

Şakşuka!

Sen renkli, enerjik ve biraz da sürprizli bir kişiliğe sahipsin! Şakşuka gibi sofraları canlandıran, göze ve damağa hitap eden bir enerjin var. Çevrendekiler seninle vakit geçirirken asla sıkılmıyor çünkü sürekli yeni bir şeyler katıyorsun. Cesaretin, yaratıcılığın ve coşkunla bulunduğun ortamın havasını değiştiriyorsun. Yaz sofralarında seni gören herkesin yüzünde hemen bir gülümseme beliriyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
