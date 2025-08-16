Yarışa Başlamadan Önce Kameralara "Kafa Kesme" Pozu Veren İsrailli Yarışçının Hezimeti Gündem Oldu

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 4x100 metre erkekler bayrak yarışı öncesinde İsrail adına yarışan yarışçının hareketi gündem oldu. Ido Peretz isimli sporcu kameralara kafa kesme hareketi yaptı. İddialı başlayan yarışçının takımı, yarışta sonuncu gelirken gündem olan o hareketi tepki çekti. Yarışmanın birincisi ise İspanya oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
İsrail tepkilerin odağındayken yaptığı hareket tepkileri daha da artırdı.
