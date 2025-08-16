onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yarışa Başlamadan Önce Kameralara "Kafa Kesme" Pozu Veren İsrailli Yarışçının Hezimeti Gündem Oldu

Yarışa Başlamadan Önce Kameralara "Kafa Kesme" Pozu Veren İsrailli Yarışçının Hezimeti Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.08.2025 - 18:30

İçerik Devam Ediyor

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası 4x100 metre erkekler bayrak yarışı öncesinde İsrail adına yarışan yarışçının hareketi gündem oldu. Ido Peretz isimli sporcu kameralara kafa kesme hareketi yaptı. İddialı başlayan yarışçının takımı, yarışta sonuncu gelirken gündem olan o hareketi tepki çekti. Yarışmanın birincisi ise İspanya oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İsrail tepkilerin odağındayken yaptığı hareket tepkileri daha da artırdı.

İsrail tepkilerin odağındayken yaptığı hareket tepkileri daha da artırdı.

Gazze, İsrail'in yoğun saldırıları ve ağır ablukası nedeniyle büyük bir kıtlıkla karşı karşıya. Filistin halkı, İsrail'in acımasız saldırılarına karşı hayatta kalmaya çalışırken, aynı zamanda İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve açlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de 61.827 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, dünya genelinde büyük bir tepki çekiyor ve birçok insan hakları örgütü, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı ve saldırıları kınayarak duruma müdahale etmeye çağırıyor. Fakat henüz geçerli bir adım atılmış değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın