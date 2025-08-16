Yarışa Başlamadan Önce Kameralara "Kafa Kesme" Pozu Veren İsrailli Yarışçının Hezimeti Gündem Oldu

Gazze, İsrail'in yoğun saldırıları ve ağır ablukası nedeniyle büyük bir kıtlıkla karşı karşıya. Filistin halkı, İsrail'in acımasız saldırılarına karşı hayatta kalmaya çalışırken, aynı zamanda İsrail'in uyguladığı ağır abluka ve açlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de 61.827 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, dünya genelinde büyük bir tepki çekiyor ve birçok insan hakları örgütü, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı ve saldırıları kınayarak duruma müdahale etmeye çağırıyor. Fakat henüz geçerli bir adım atılmış değil.