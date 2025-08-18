onedio
Yapay Zeka'yı Anlamak İçin Önemli Olan LLM Nedir?

Yapay Zeka’yı Anlamak İçin Önemli Olan LLM Nedir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.08.2025 - 15:54

Yapay zeka dünyasına adım attığınız anda karşınıza birçok farklı terim çıkacaktır. Bu terimler başta kafa karıştırıcı görünse de zamanla işinize yaradıklarını fark edeceksiniz. LLM de bunlardan bir tanesi. LLM (Large Language Model), Türkçesiyle Büyük Dil Modeli, aslında birçoğumuzun 'yapay zeka' diye tanımladığımız alan. LLM modelleri, çok büyük miktarda yazı, kitap, makale, internet verisi üzerinde eğitilir ve amaçları dili öğrenmek ve insan gibi metin üretmektir. 

Yani, sıklıkla kullandığımız ChatGPT, aslında bir LLM örneği kullanır.

Gelin, yapay zekayı anlamanın en kilit noktası olan LLM'i yakından öğrenelim.

LLM Yapay Zeka (AI) Nedir?

LLM Yapay Zeka (AI) Nedir?

LLM, yani Büyük Dil Modeli, yapay zekanın dili anlamasını ve insan gibi metin üretmesini sağlayan sistemdir. Aslında bir LLM, internetteki yazılar, kitaplar, haberler ve makaleler gibi milyonlarca kelime üzerinden eğitilir. Böylece cümlelerin nasıl kurulduğunu, hangi kelimenin diğerinden sonra gelmesinin mantıklı olduğunu öğrenir. Tıpkı konuşmayı yeni öğrenen bir bebek gibi, hangi kelimenin hangi kelimeden sonra geleceğini anlar ve bir sonraki konuşmasında kelimeleri ona göre kullanır. LLM'ler bu pratiği, her dilde yapabilir. 

Bir arkadaşının sana sürekli hikaye anlattığını ve senin de zamanla onun hikayelerine alıştığını düşün. Bir süre sonra, hangi kelimeleri kullanacağını tahmin edebilirsin. LLM de aynı mantıkla çalışır.

LLM Açılımı Nedir?

LLM’nin açılımı Large Language Model, yani Büyük Dil Modelidir. “Büyük” denmesinin sebebi, milyonlarca hatta milyarlarca kelimeyi ezberlemiş olmasıdır. Bir nevi devasa bir “dijital hafıza” gibidir. Ama sadece ezber yapmakla kalmaz, öğrendiklerini kullanarak yeni cümleler üretir. Mesela ona “Bir tatilde sahilde neler yapılır?” diye sorarsan, gördüğü verilerden yola çıkarak sana mantıklı ve akıcı bir cevap oluşturur.

Yapay zeka sohbet robotları hayatımıza ilk girdiği zaman, cümlelerde sıklıkla hatalar olurdu. Zaman içerisinde bu hatalar azalmaya, hatta sohbet robotları bizler gibi espriler yapmaya, edebi konuşmalara başladı. İşte bunun sebebi, LLM'in gelişmesi.

LLM Modelleri

LLM Modelleri

Bugün birçok farklı LLM var ve her biri farklı şirketler tarafından geliştiriliyor. Bunların bazıları sohbet etmeye odaklanırken, bazıları kod yazmayı kolaylaştırıyor, bazıları da araştırmalara yardımcı oluyor. Günlük dilde 'yapay zeka' diye adlandırdığımız bu sohbet robotları, yani aslında LLM'ler farklı amaçlarla kullanılabiliyor.

En Çok Kullanılan LLM Yapıları Nelerdir?

  • GPT (ChatGPT’in modeli): En çok bilinen LLM'lerden biri. GPT, özellikle insan gibi sohbet etme konusunda öne çıkıyor.

  • BERT (Google): Daha çok arama motorlarının anlamasını geliştirmek için kullanılıyor. Mesela Google’da doğru sonuçları bulmamızda BERT’in katkısı var.

  • LLaMA (Meta): Daha açık kaynaklı bir model; araştırmacılar tarafından sıkça tercih ediliyor.

  • Claude (Anthropic): Daha güvenli ve rehber gibi cevaplar vermeyi amaçlayan bir model.

Kısaca, farklı LLM’ler farklı “karakterlere” sahip. Kimisi çok hızlı, kimisi çok güvenli, kimisi ise çok yaratıcı.

LLM Ne İşe Yarar?

LLM Ne İşe Yarar?

Bir LLM, yazıyla ilgili birçok konuda hayatı kolaylaştırabilir. En basit örneği, internette merak ettiğin bir şeyi sorduğunda anında sana özet sunmasıdır. Ya da kalabalık bir yazıyı birkaç cümlede toparlayabilir. Kod yazanlar için “asistan programcı”, öğrenciler için “ders notu özetleyici”, yazarlar için “ilham kaynağı” olabilir. Yaratıcı bir fikir istediğinde, LLM'e danışmak işini oldukça kolaylaştıracaktır.

LLM’i Nerelerde Kullanabilirsin?

  • Sohbet ve asistan: ChatGPT gibi, istediğin soruyu sorabilirsin.

  • Çeviri: İngilizce bir metni hızlıca Türkçe’ye çevirebilirsin.

  • Yazı yazma: Makale, ödev ya da blog yazısı oluşturabilirsin.

  • Kodlama: Kodlardaki hataları bulabilir, yeni kod yazabilirsin.

  • Eğitim: Karmaşık konuları basit bir dille açıklamasını isteyebilirsin.

Örneğin, “Ayşe’ye doğum günü mesajı hazırla” dediğinde sana birkaç farklı seçenek verir. Sen de içinden en çok beğendiğini seçersin.

LLM'ler Metinleri Nasıl Üretir?

LLM’ler aslında kelime tahmini yapar. Bir cümlenin devamında hangi kelimenin gelmesi mantıklıysa onu seçer. Bu süreç çok hızlı ilerler ve sana akıcı bir metin olarak döner. Mesela sen “Bugün hava çok…” diye başladığında, model “güzel” ya da “sıcak” gibi seçeneklerden en uygununu tahmin eder. Bu tahminler üst üste eklenince ortaya uzun ve anlamlı bir yazı çıkar.

Yani işin özünde, LLM metinleri ezberden yazmaz; daha çok “mantıklı tahminlerle” sıfırdan yeni bir metin üretir.

LLM’ler Güvenilir mi?

LLM’ler çok şey biliyor gibi görünse de aslında her zaman yüzde yüz doğru bilgi vermezler. Çünkü onlar öğrendikleri verilerden yola çıkarak tahmin yapar. Eğer eğitildiği verilerde hata varsa ya da çok net bir cevap yoksa, model yanlış ya da uydurma bir yanıt verebilir. Buna yapay zekâ dünyasında “halüsinasyon” denir.

Mesela, “Türkiye’de en uzun köprü hangisi?” diye sorduğunda doğru cevap verebilir. Ama çok yeni açılmış bir köprü varsa ve model onu bilmiyorsa eski bilgiyi söyleyebilir. Bu yüzden LLM’leri kullanırken, özellikle önemli konularda, bilgiyi kontrol etmek gerekir.

LLM Neden Önemli?

LLM Neden Önemli?

Bugün kullandığımız birçok dijital hizmetin arkasında LLM’ler var. Arama motorunda doğru sonucu bulmamız, telefonumuzda yazarken otomatik kelime önerilerinin çıkması, hatta sosyal medyada karşımıza gelen içeriklerin anlaşılır hale getirilmesi hep bu modellerin katkısıyla oluyor. En önemlisi, LLM’ler sayesinde teknoloji artık sadece uzmanların değil, herkesin kolayca faydalanabileceği bir araç haline geliyor. Yani, uzun raporları özetleyen, yabancı dili çeviren, kod yazmayı kolaylaştıran ve günlük hayatta bize zaman kazandıran bir “dijital yardımcı” görevini üstleniyor.

LLM Nasıl Yapılır?

Bir LLM yapmak, devasa bir Lego şehri kurmaya benzer. Önce milyonlarca küçük parçaya (yani kelime ve cümlelere) ihtiyaç vardır. Araştırmacılar bu parçaları toplar, temizler ve düzenler. Sonra bu parçalar, özel matematiksel formüller ve yapay sinir ağlarıyla bir araya getirilir. Bu süreçte çok güçlü bilgisayarlar kullanılır, çünkü modelin milyarlarca kelimeyi analiz etmesi gerekir. Sonunda ortaya, öğrendiği örneklerden yola çıkarak yeni cümleler kurabilen akıllı bir sistem çıkar.

LLM Nasıl Eğitilir? 

LLM eğitmek, aslında ona sürekli pratik yaptırmak demektir. Model önce büyük bir yazı koleksiyonunu okur. Daha sonra cümlelerde eksik bırakılan kelimeleri tahmin etmeye çalışır. Yanlış yaparsa sistem onu düzeltir, doğru yaparsa pekiştirir. Bu tıpkı bir öğrencinin test çözerek öğrenmesi gibidir. Ne kadar çok tekrar yaparsa, o kadar başarılı hale gelir. 

Eğitimin sonunda model, sadece kelimeleri ezberlemekle kalmaz; bağlamı, yani kelimelerin birbirine nasıl bağlı olduğunu da öğrenir. 

Bir LLM, ilk başta bebek gibi sadece tek kelimeyle cevap verirken, eğitim sonunda yetişkin gibi uzun sohbetler yapabilir.

LLM Sürekli Öğrenmeye Devam Ediyor mu?

LLM’ler düşündüğün gibi “her gün yeni şeyler öğrenen” canlılar değil. Aslında onlar büyük bir eğitim sürecinden geçtikten sonra belli bir bilgi düzeyinde kalırlar. Yani eğitildikleri tarihe kadar olan verileri bilirler. Mesela bir LLM, 2023 yılına kadar eğitildiyse, 2024’te olan bir olayı kendi başına öğrenemez.

Tabii bazı şirketler bu modelleri güncelleyerek yeniden eğitir. Bu da onların bilgilerini taze tutar. Bir nevi öğrenciye yeni ders kitapları verip tekrar çalıştırmak gibidir. Ayrıca bazı modeller, kullanıcılarla konuşurken “geçici bir hafıza” gibi, o sohbeti hatırlayıp daha tutarlı cevaplar verebilir. Ama bu kalıcı öğrenme değildir, daha çok o an için hafıza kullanımıdır.

LLM ile Yapay Zekâ Arasındaki Fark Nedir?

Aslında LLM, yapay zekânın bir türüdür. Yani “yapay zekâ” daha geniş bir kavramdır; LLM ise onun içindeki özel bir teknoloji. Yapay zekâ deyince aklına; satranç oynayan bilgisayarlar, yüz tanıma sistemleri, kendi kendine giden arabalar veya tıbbi teşhis yapan algoritmalar da gelir.

LLM ise sadece dili anlamak ve üretmek için tasarlanmış bir yapay zekâ modelidir. Örneğin, ChatGPT gibi metin üreten, özet çıkaran, çeviri yapan sistemler birer LLM kullanır. Ama araba süren bir yapay zekâ veya fabrikada robot kolunu kontrol eden bir yapay zekâ LLM değildir.

Özetle:

  • Yapay zekâ (AI): Geniş bir şemsiye. Her türlü akıllı teknolojiyi kapsar.

  • LLM: Bu şemsiyenin altındaki, dil üzerine uzmanlaşmış model.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
