Yapay Zeka’yı Anlamak İçin Önemli Olan LLM Nedir?

Bir LLM, yazıyla ilgili birçok konuda hayatı kolaylaştırabilir. En basit örneği, internette merak ettiğin bir şeyi sorduğunda anında sana özet sunmasıdır. Ya da kalabalık bir yazıyı birkaç cümlede toparlayabilir. Kod yazanlar için “asistan programcı”, öğrenciler için “ders notu özetleyici”, yazarlar için “ilham kaynağı” olabilir. Yaratıcı bir fikir istediğinde, LLM'e danışmak işini oldukça kolaylaştıracaktır.

LLM’i Nerelerde Kullanabilirsin?

Sohbet ve asistan: ChatGPT gibi, istediğin soruyu sorabilirsin.

Çeviri: İngilizce bir metni hızlıca Türkçe’ye çevirebilirsin.

Yazı yazma: Makale, ödev ya da blog yazısı oluşturabilirsin.

Kodlama: Kodlardaki hataları bulabilir, yeni kod yazabilirsin.

Eğitim: Karmaşık konuları basit bir dille açıklamasını isteyebilirsin.

Örneğin, “Ayşe’ye doğum günü mesajı hazırla” dediğinde sana birkaç farklı seçenek verir. Sen de içinden en çok beğendiğini seçersin.

LLM'ler Metinleri Nasıl Üretir?

LLM’ler aslında kelime tahmini yapar. Bir cümlenin devamında hangi kelimenin gelmesi mantıklıysa onu seçer. Bu süreç çok hızlı ilerler ve sana akıcı bir metin olarak döner. Mesela sen “Bugün hava çok…” diye başladığında, model “güzel” ya da “sıcak” gibi seçeneklerden en uygununu tahmin eder. Bu tahminler üst üste eklenince ortaya uzun ve anlamlı bir yazı çıkar.

Yani işin özünde, LLM metinleri ezberden yazmaz; daha çok “mantıklı tahminlerle” sıfırdan yeni bir metin üretir.

LLM’ler Güvenilir mi?

LLM’ler çok şey biliyor gibi görünse de aslında her zaman yüzde yüz doğru bilgi vermezler. Çünkü onlar öğrendikleri verilerden yola çıkarak tahmin yapar. Eğer eğitildiği verilerde hata varsa ya da çok net bir cevap yoksa, model yanlış ya da uydurma bir yanıt verebilir. Buna yapay zekâ dünyasında “halüsinasyon” denir.

Mesela, “Türkiye’de en uzun köprü hangisi?” diye sorduğunda doğru cevap verebilir. Ama çok yeni açılmış bir köprü varsa ve model onu bilmiyorsa eski bilgiyi söyleyebilir. Bu yüzden LLM’leri kullanırken, özellikle önemli konularda, bilgiyi kontrol etmek gerekir.