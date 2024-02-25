Yalnızca Maaş Değil: Şirketlerin 2024'te Bir Çalışan İçin Giderleri Neler?

Şirket büyüklüğü masrafları etkileyen bir diğer parametredir. Nitekim bir şirket ne kadar büyük olursa genel maliyetleri de o kadar fazla olur. Fakat bu durum genellikle çalışan başına ödenen ücretlerin avantajlı hale gelmesini sağlar. Ayrıca büyük şirketlerde bilgi işlem destekli hizmet kullanımı daha yaygındır, bu da maliyetleri düşüren bir etmendir.