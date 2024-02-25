Yalnızca Maaş Değil: Şirketlerin 2024'te Bir Çalışan İçin Giderleri Neler?
Yalnızca Maaş Değil: Şirketlerin 2024'te Bir Çalışan İçin Giderleri Neler?
Yeni yılla birlikte maaşlara yapılan zam şirket maliyetlerini doğrudan etkileyen bir faktör. Ancak firmalar için maaşlardan ziyade hesaba devredilmesi gereken sayısız unsur var. Bu unsurların eksiksiz şekilde takip edilmesi ise başarılı bir büyüme grafiği yakalamadaki altın kurallardan.
O halde, personel maliyeti hesaplarken devreye giren masraf kalemlerine yakından bakalım!
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Bordro vergileri
Yan haklar
Pazar koşulları
Pozisyon
Şirket büyüklüğü
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İşe alım maliyetleri
Genel giderler
İstifa oranları
Personel maliyet hesabına dahil edilmesi gereken pek çok prim ve vergi mevcut.
2024 yılı asgari ücretli bir çalışan için maliyet hesabı ise şu şekilde:
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