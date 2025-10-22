Yalnız Kalmak Sana Göre mi?

Sen yalnızlıktan korkmayan, hatta onu kendine dönüş için bir fırsat olarak gören birisin. Sessizlik seni ürkütmek yerine besliyor; düşüncelerini toparlıyor, enerjini yeniliyor. İnsan ilişkilerini sevsen de kimseye bağımlı değilsin. Yalnızlık senin için bir kaçış değil, içsel bir denge. Zaman zaman başkaları seni soğuk ya da uzak sanabilir ama aslında sen sadece kendi alanına değer veriyorsun. Ruhun, kalabalıktan çok derinliği sever.