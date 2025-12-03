X'e Yine Erişim Sorunları Yaşanıyor! X (Twitter) Çöktü mü?

Güncel kesintide en çok bildirilen sorunlar; uygulamaya girişte hata mesajı, sayfaların boş görünmesi, gönderi paylaşımının gecikmesi ve DM bölümünün çalışmaması oldu. Mobil uygulamada problemler daha belirgin görülürken, masaüstü sürümünde de zaman zaman sayfa yenileme hataları raporlandı. Bazı kullanıcılar ise “birkaç dakika düzelip sonra tekrar bozuluyor” şeklinde dalgalı bir erişim deneyimi yaşadığını ifade ediyor.