X'e Yine Erişim Sorunları Yaşanıyor! X (Twitter) Çöktü mü?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2025 - 23:53

Son günlerde eski adıyla Twitter, yeni adıyla X platformunda sık sık erişim problemleri görülüyor. 3 Aralık Çarşamba gecesi de Türkiye’den kullanıcılar gönderilerin yüklenmemesi ve yavaşlık gibi sorunlarla karşılaştı.

Kesinti tüm dünyada gözlemlendi.

Türkiye ve diğer ülkelerde kullanıcıların paylaşımlarına göre erişim sorunları gün boyunca kademeli olarak arttı. Bazı kullanıcılar uygulamayı tamamen açamadıklarını belirtirken, bazıları yalnızca akışta yavaşlama yaşadığını bildirdi. Çevrim içi izleme platformlarındaki kesinti raporları da X için bildirimlerin normal seviyelerin üzerine çıktığını gösteriyor. Bu durum, sorunun bireysel bağlantılardan kaynaklanmayıp servis kaynaklı olabileceğine işaret ediyor.

Erişimin zaman zaman gidip geldiği de gözlemlendi.

Güncel kesintide en çok bildirilen sorunlar; uygulamaya girişte hata mesajı, sayfaların boş görünmesi, gönderi paylaşımının gecikmesi ve DM bölümünün çalışmaması oldu. Mobil uygulamada problemler daha belirgin görülürken, masaüstü sürümünde de zaman zaman sayfa yenileme hataları raporlandı. Bazı kullanıcılar ise “birkaç dakika düzelip sonra tekrar bozuluyor” şeklinde dalgalı bir erişim deneyimi yaşadığını ifade ediyor.

