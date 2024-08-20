Vücudunu Tanımak İsteyip Nasıl Besleneceği Konusunda Kafası Karışık Olanlara Beslenme Çeşitlerini Anlatıyoruz!
Vücudunu Tanımak İsteyip Nasıl Besleneceği Konusunda Kafası Karışık Olanlara Beslenme Çeşitlerini Anlatıyoruz!
Günlük koşuşturma, genetik ve bünyesel farklılıklardan dolayı her bireyin beslenme ihtiyaçları farklılık gösterir. Size en uygun beslenme şeklini anlayabilmeniz için kendinize yönelmelisiniz. Vücudunuzun ve ruhunuzun neye ihtiyacı olduğunu anladıktan sonra uygun beslenme rutinine sahip olabilirsiniz. Peki, bu beslenme planları neler? Gelin birlikte bakalım!
Doktor ve diyetisyene başvurarak en sağlıklı şekilde ilerleyebilirsiniz!
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1. Akdeniz Diyeti
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2. Ketojenik Diyet
3. Vegan Beslenme
4. Paleo Diyeti
5. Düşük Karbonhidrat Diyeti
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