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Vücudunu Tanımak İsteyip Nasıl Besleneceği Konusunda Kafası Karışık Olanlara Beslenme Çeşitlerini Anlatıyoruz!

etiket Vücudunu Tanımak İsteyip Nasıl Besleneceği Konusunda Kafası Karışık Olanlara Beslenme Çeşitlerini Anlatıyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 20:31

Günlük koşuşturma, genetik ve bünyesel farklılıklardan dolayı her bireyin beslenme ihtiyaçları farklılık gösterir. Size en uygun beslenme şeklini anlayabilmeniz için kendinize yönelmelisiniz. Vücudunuzun ve ruhunuzun neye ihtiyacı olduğunu anladıktan sonra uygun beslenme rutinine sahip olabilirsiniz. Peki, bu beslenme planları neler? Gelin birlikte bakalım!

Doktor ve diyetisyene başvurarak en sağlıklı şekilde ilerleyebilirsiniz!

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1. Akdeniz Diyeti

Vücudunuzu hafif bir yapıda tutmak istiyorsanız tercih etmeniz gereken beslenme planı Akdeniz diyetidir. Taze sebzeler, balık, tam tahıllar ve meyvelerle vücudunuzun ihtiyacı olan vitamini alabilirsiniz. Bir de zeytinyağı ile lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de hafif bir beslenme rutini olan Akdeniz diyeti kalp sağlığını destekler.

2. Ketojenik Diyet

Yağ ve karbonhidratı azaltıp proteini yükseltmeye yönelik bir beslenme rutinidir. Enerjinizin yanı sıra kas yapınızı olumlu yönde etkileyecek bu beslenme rutini genellikle kilo vermek amaçlı kullanıyor. Proteine ve kilo vermeye ihtiyacınız varsa başvurabilirsiniz!

3. Vegan Beslenme

Genelliklerle etik düşüncelerle yola çıkılarak tercih edilen bir beslenme planıdır. Hayvansal ürünlerin hepsini bırakarak bitkisel ürünlere yönelmeyi içerir. Meyve, sebze, baklagil, tahıl, kuruyemiş ve tohumları içeren bir beslenme planıdır. Şartlar biraz zorlayıcı olsa da bu beslenme rutinine uygun lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

4. Paleo Diyeti

Bu ilginç beslenme planı aynı zamanda taş devri diyeti olarak da adlandırılır. İşlenmiş gıdalardan tamamen uzaklaşmayı hedefler. Avcı-toplayıcı atalarımız gibi yaşamamızı öğütler. Et, balık, sebze, meyve yiyip tüm paketli ürünlere elveda diyebilirsiniz.

5. Düşük Karbonhidrat Diyeti

Kan şekeri kontrolü adına kullanılabilecek bir beslenme planıdır. Doktor ve diyetisyen ile ilerlerseniz sağlıklı bir şekilde planı uygulayabilirsiniz. Size uygun olduğunu belirten yetkin bir kişinin onayından sonra beyaz ekmek, şeker ve işlenmiş gıdalara güle güle diyebilirsiniz.

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6. Vejetaryen Beslenme

Vegan beslenmeden sonra vejetaryeni eklemeseydik olmazdı. Et ve balık ürünlerinin dışındaki bütün ürünleri içerir. Süt ürünleri, yumurta ve bitkisel ürünlerle protein elde edilir. Enerjinizi sağlaması ve değerlerinizi dengelemesi adına planın güzelce ayarlanması gerekir.

7. Aralıklı Oruç

Vücudunuzun acıkma ve besin isteme süresini hesaba katarak aralıklı orucu uygulayabilirsiniz. Belirli zaman dilimlerde yemek yemeye izin veren bu beslenme rutini vücut yağının azalmasını sağlar ve metabolik sağlığı iyileştirir.

8. Makrobiyotik Diyet

Vücudu ve ruhu dengede tutma amaçlı uygulanan bu beslenme planının felsefi temelleri vardır. Tahıllar, sebzeler, deniz ürünleri, fermente gıdalar ve çaylardan oluşan beslenme planı yin-yang dengesine göre işler. Yaşamın sağlıklı ve uzun olmasını hedefler, bütünsel bir yaklaşım benimser.

9. Glutensiz Beslenme

Çölyak hastalarının ve gluten duyarlılığı olan insanların tercih edebileceği bu beslenme planında buğday, arpa, çavdar gibi gluten içeren tahıllardan uzak durulur. Vücudunuzda şişkinlik ve rahatsızlık hissetmenize neden olan ürünleri hayatınızdan çıkardıktan sonra daha sağlıklı ve hafif hissedersiniz.

10. Sezgisel Beslenme

Yakın zamanda adını duyuran bu beslenme planı vücudunuzu ne kadar anladığınız ile paralel ilerler. İhtiyacınız olan besini vücudunuz size söylemektedir. Sezgileriniz ile o an neye ihtiyacınız olduğunu anlamalı ve beslenmenizi bu şekilde gerçekleştirmelisiniz. Böylece doyduğunuzda kendinize dur diyebilir ve acıktığınızda yemekten kaçmazsınız.

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