Vücudunu Tanımak İsteyip Nasıl Besleneceği Konusunda Kafası Karışık Olanlara Beslenme Çeşitlerini Anlatıyoruz!

Yakın zamanda adını duyuran bu beslenme planı vücudunuzu ne kadar anladığınız ile paralel ilerler. İhtiyacınız olan besini vücudunuz size söylemektedir. Sezgileriniz ile o an neye ihtiyacınız olduğunu anlamalı ve beslenmenizi bu şekilde gerçekleştirmelisiniz. Böylece doyduğunuzda kendinize dur diyebilir ve acıktığınızda yemekten kaçmazsınız.